Minutas de la Fed revelan que "muchos funcionarios" se oponen al recorte de tasas en diciembre

Aunque la mayoría de los miembros del banco central estadounidense ve adecuado mantener los tipos estables durante el resto de 2025, crece la resistencia a nuevos recortes y aumenta la incertidumbre sobre si habrá un movimiento el próximo mes.

Muchos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dijeron que probablemente sería apropiado mantener las tasas de interés estables durante el resto de 2025, según las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto celebrada los días 28 y 29 de octubre.

La minutas, publicadas este miércoles en Washington, también mostraron que “varios” responsables de la política monetaria se opusieron a la reducción de la tasa de referencia en esa reunión.

“Muchos participantes sugirieron que, según sus perspectivas económicas, probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante el resto del año”, indican las actas.

Aun así, varios participantes dijeron que otro recorte en diciembre “bien podría ser apropiado si la economía evoluciona más o menos como esperaban” antes de la próxima reunión.

Las actas subrayaron la incertidumbre en torno a la probabilidad de un recorte el mes que viene, dadas las divisiones existentes en el comité sobre si la inflación o el desempleo representan una mayor amenaza para la economía estadounidense.

La mayoría de los votantes del panel acordaron en la reunión bajar las tasas de interés un cuarto de punto porcentual por segunda vez consecutiva, aunque dos funcionarios se mostraron en desacuerdo. El gobernador Stephen Miran, recientemente nombrado por el Presidente Donaldt Trump, votó a favor de bajar las tasas medio punto. El titular de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, se inclinó por mantener los tipos sin cambios.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendió a los inversionistas al advertir que otra bajada en diciembre “no era una conclusión inevitable”.

En las tres semanas siguientes, los funcionarios de la Fed más preocupados por la inflación y menos inclinados a volver a bajar las tasas en diciembre han dominado el debate público sobre el futuro de la política monetaria.

Los inversores han rebajado sus expectativas de un recorte en diciembre hasta alrededor del 30%, según los precios de los futuros de los fondos federales.

Debate sobre el balance general

Las minutas también mostraron que “casi todos los participantes” consideraban apropiado detener la reducción del balance de la Fed el 1 de diciembre, o bien, que podían apoyar esa decisión. Los responsables han estado recortando el balance desde mediados de 2022 y decidieron en la reunión de octubre poner fin a ese proceso el mes que viene.

Algunos participantes en el mercado temen que la Fed esté esperando demasiado para detener la reducción, lo que permite que las presiones de liquidez generen volatilidad en los tipos de financiación a un día.