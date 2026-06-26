OpenAI aplaza su salida a bolsa para el año 2027 en medio de la volatilidad de la industria

OpenAI está evaluando la posibilidad de salir a bolsa hasta 2027, según personas familiarizadas con el asunto, un calendario que podría hacer que debute en los mercados después de su rival en inteligencia artificial, Anthropic PBC.

Los directivos del creador de ChatGPT esperan que Anthropic salga primero a bolsa, según estas fuentes, pese a que ambas compañías ya presentaron de forma confidencial sus documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés). OpenAI tenía como objetivo debutar en otoño, mientras que Anthropic analiza una OPI para octubre, según informó Bloomberg News

La reciente volatilidad de las acciones tecnológicas influyó en el posible calendario de OpenAI, según algunas de las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

OpenAI y Anthropic han competido por debutar en Wall Street este mismo año, en un intento por atraer inversionistas del mercado público y respaldar el elevado gasto en chips y centros de datos para IA.

OpenAI trabaja con Goldman Sachs Group y Morgan Stanley en su posible salida a bolsa, según informó Bloomberg News.

También introdujo una nota de cautela sobre el calendario previsto en el comunicado con el que anunció la presentación confidencial de su solicitud. “Aún no hemos decidido la fecha; puede que tarde un tiempo, ya que hay cosas que queremos hacer y que probablemente sean más fáciles de llevar a cabo como empresa privada”, afirmó la compañía. “Pero se trata de un conjunto complejo de compensaciones y esto nos da la opción de salir a bolsa antes si al final resulta ser lo mejor”.

Las acciones de Goldman Sachs y Morgan Stanley llegaron a caer hasta un 4,9% y un 4,2%, respectivamente, este viernes en Nueva York. Las acciones de SoftBank Group, uno de los principales inversionistas de OpenAI, y de Oracle Corp., uno de sus principales socios en centros de datos, también retrocedieron tras conocerse la revisión del calendario de la salida a bolsa.

Anthropic, que durante un tiempo fue considerado un rival menor frente a OpenAI, vio crecer sus ingresos este año gracias al éxito de su software de IA, incluidos productos que ayudan a agilizar la escritura y depuración de código. El creador de Claude presentó de forma confidencial su solicitud para salir a bolsa poco antes de que OpenAI.

OpenAI recaudó US$ 122.000 millones en una ronda de financiación de inversionistas anteriormente este año para respaldar su intensa inversión en infraestructura de IA. La operación valoró al creador de ChatGPT en US$ 852.000 millones, incluido el capital captado.