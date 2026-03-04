El jefe de MotoGP dice que el GP de Qatar parece "muy difícil" por guerra en Medio Oriente y se suma a la incertidumbre de la F1

La carrera nocturna en el circuito de Lusail, en las afueras de Doha, está programada del 10 al 12 de abril, el mismo fin de semana en que la Fórmula Uno tiene previsto correr en la cercana Baréin.

Celebrar el Gran Premio de MotoGP de Qatar en abril parece "difícil" debido al conflicto en la región del golfo Pérsico, dijo el miércoles el director de la serie, Carmelo Ezpeleta, en unos comentarios que también aumentaron la incertidumbre sobre las carreras programadas de Fórmula Uno.

La carrera nocturna en el circuito de Lusail, en las afueras de Doha, está programada del 10 al 12 de abril, el mismo fin de semana en que la Fórmula Uno tiene previsto correr en la cercana Baréin.

La Fórmula Uno ha declarado que está siguiendo de cerca la situación en Baréin y Arabia Saudita, donde se celebrará un gran premio en Yeda el fin de semana siguiente.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han provocado el cierre de los aeropuertos de la región, incluidos los de Baréin y Doha, ya que los misiles iraníes han tenido como objetivo las capitales del golfo.

Ezpeleta, que dirige la empresa titular de los derechos comerciales de MotoGP, dijo a medios españoles que siempre hay un plan B.

"Tenemos que esperar, no puedo decir ahora que no vamos a ir. Hemos estado hablando con Qatar desde lo que ocurrió el domingo. A partir de ahí, tomaremos una decisión", añadió el español. "Pero nos resulta difícil ir a Qatar el 12 de abril... es muy difícil. Ir a otro sitio, seguro que no".

MotoGP comenzó su temporada en Tailandia el pasado fin de semana y ahora tiene dos rondas consecutivas en Goiânia, Brasil, y en el Circuito de las Américas de Austin. La Fórmula Uno comienza su campeonato en Australia este fin de semana, con carreras posteriores en China y Japón.