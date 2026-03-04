Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional
Internacional

El jefe de MotoGP dice que el GP de Qatar parece "muy difícil" por guerra en Medio Oriente y se suma a la incertidumbre de la F1

La carrera nocturna en el circuito de Lusail, en las afueras de Doha, está programada del 10 al 12 de abril, el mismo fin de semana en que la Fórmula Uno tiene previsto correr en la cercana Baréin.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 17:08 hrs.

deportes guerra
<p>Fotos: Reuters</p>

Fotos: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
2
Empresas

Siete accionistas de Falabella postulan a Fernando de Peña al directorio y asoma como presidente del retailer
3
Economía y Política

Kaiser anuncia comisión investigadora por “naves piratas de la flota pesquera china” que recalan en puertos chilenos y por el TAG
4
Economía y Política

Humo blanco: Kast y Quiroz definen al nuevo director del SII y al coordinador tributario de Hacienda
5
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
6
Empresas

Firma de comida rápida Tarragona compra activos del que fuera su archirrival Pollo Stop, incluida la marca
7
Economía y Política

Sebastián Claro: “El arte para América Latina es cuidar la relación comercial con China sabiendo que vamos a tener a Estados Unidos respirando fuerte”
8
Economía y Política

David Oddó es la apuesta del Presidente electo para liderar la Dirección del Trabajo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete