CEO de Maersk no espera un “impacto masivo” de los aranceles y prevé un crecimiento del comercio

Por: Financial Times

Vincent Clerc hace una predicción mientras el grupo naviero informa de un aumento de las ganancias operativas a US$ 6.500 millones para 2024.

Los aranceles no deberían tener un “impacto masivo” en el comercio este año, ya que la confianza del consumidor sigue siendo fuerte, dijo el CEO del gigante danés de transporte de contenedores AP Møller-Maersk.

Vincent Clerc dijo al Financial Times que no esperaba que los aranceles afectaran mucho los volúmenes este año, ya que la segunda línea naviera de contenedores más grande del mundo —considerada un referente de la globalización— pronosticó un crecimiento de la demanda del 4% para 2025 en comparación con el año pasado.

“La razón por la que no esperamos un impacto masivo es que lo que realmente importa no son los aranceles, sino cómo se ve el poder adquisitivo de los consumidores”, comentó Clerc.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a los mercados el fin de semana al amenazar con imponer aranceles a Canadá y México, para luego suspenderlos durante un mes, y también a China. Ha advertido de que es probable que también imponga aranceles a la Unión Europea.

Pero Clerc señaló que “mientras no se implementen y no podamos evaluar el impacto en las billeteras de los clientes, es prematuro verlo como un factor importante”.

El ejecutivo agregó: “Los aranceles son sólo un factor en una ecuación macroeconómica bastante compleja”. Citó las tasas de interés, la inflación, los precios de la energía y otros factores que también tienen un impacto en la confianza del consumidor.

El panorama de Maersk

Maersk es seguida de cerca por sus opiniones sobre el comercio, dado que transporta aproximadamente una quinta parte de todo el transporte marítimo de mercancías.

Trump también ha amenazado vagamente a Dinamarca con aranceles específicos si se niega a permitir que EEUU tome el control de Groenlandia, un territorio autónomo del Ártico controlado por Copenhague.

Los analistas consideran a Maersk como uno de los grupos daneses más vulnerables, pero la experta en seguridad Elisabeth Braw, miembro senior del grupo de expertos estadounidense Atlantic Council, ha sugerido que la línea naviera de contenedores podría dejar de navegar a puertos estadounidenses.

Clerc no quiso hacer comentarios al respecto, pero sobre la posibilidad de que se impongan aranceles específicos a Dinamarca, manifestó: “¿Cómo se aplicarían los aranceles? ¿Cómo se respondería a ellos? ¿Cómo afecta todo eso al sentimiento del consumidor? Estamos siguiendo muy de cerca la situación, pero es demasiado pronto hoy, sin saber qué va a pasar, para tener una opinión firme”.

El grupo danés esperaba un 2024 difícil, ya que los grupos de transporte de contenedores encargaron un gran número de nuevos buques. Sin embargo, terminó beneficiándose del aumento de las tarifas de flete debido a los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, lo que obligó a Maersk y a la mayoría de los demás grupos a tomar la ruta más larga y costosa que rodea el fondo de Sudáfrica.

El beneficio operativo aumentó dos tercios a US$ 6.500 millones el año pasado, pero Maersk pronosticó un beneficio en un rango de cero a US$ 3.000 millones en 2025. Los ingresos aumentaron un 9% a US$ 55.000 millones.

Clerc subrayó que la previsión de beneficios más baja se debió a la oferta —la introducción de más buques nuevos debería dar lugar a precios más bajos— y no a un problema con la demanda, que según él todavía parecía fuerte. “Lo que sustenta esto es una normalización de los precios, no porque la demanda sea débil, sino un ajuste de la oferta”, precisó.