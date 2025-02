Donald Trump señala a Ucrania como culpable de la guerra

Por: Financial Times

Donald Trump pareció culpar a Ucrania por la guerra con Rusia y señaló que Kiev debería celebrar elecciones, en comentarios que llevaron al presidente Volodimir Zelenski a acusar al presidente estadounidense de vivir en una “burbuja de desinformación”.





“sentar las bases para una futura cooperación” para poner fin a la guerra y una rápida normalización de las relaciones, en sus primeras conversaciones desde la invasión a gran escala del presidente Vladimir Putin.



Rusia y Estados Unidos acordaron el martesy una rápida normalización de las relaciones, en sus primeras conversaciones desde la invasión a gran escala del presidente Vladimir Putin.

La discusión se produjo después de que Trump llamara a Putin la semana pasada en un esfuerzo por poner fin a la guerra, sin consultar a Ucrania ni a sus aliados europeos, mientras Washington acelera un giro extraordinario en la política hacia Rusia.





En comentarios a los periodistas en su resort Mar-a-Lago en Florida, Trump afirmó falsamente que Kiev había iniciado el conflicto, el mayor en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y agregó que estaba “muy decepcionado” de que Ucrania estuviera “molesta por no tener un asiento” en las conversaciones.





"Hoy escuché: 'Oh, bueno, no fuimos invitados'", dijo el presidente estadounidense. “Bueno, has estado allí durante tres años”. . . Nunca deberías haberlo empezado. Podrías haber hecho un trato”.









La guerra a gran escala comenzó cuando Putin ordenó a sus tropas invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022 . Pero la agresión militar de Rusia comenzó en 2014, con la anexión forzada de Crimea por parte de Moscú y el conflicto armado en la región oriental de Donbas bajo la apariencia de un levantamiento separatista.

Hablando en Kiev el miércoles, Zelenski criticó a Trump por impulsar “mucha desinformación proveniente de Rusia”.



“Desafortunadamente, Presidente Trump, con el debido respeto como líder de una nación a la que respetamos mucho . . . está viviendo en esta burbuja de desinformación”, dijo Zelenski.







Elecciones en Ucrania

En otros comentarios críticos con Zelenski, Trump dijo: “Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos elecciones” en Ucrania. “Eso no es cosa de Rusia. Eso es algo que viene de mí y de muchos otros países”, añadió.

Sin embargo, sus comentarios se parecen mucho a comentarios anteriores del Kremlin, que ha cuestionado la legitimidad de Zelenski.





Uno de los objetivos centrales de Rusia en su guerra contra Ucrania ha sido el cambio de régimen, según las agencias de inteligencia ucranianas y occidentales.





Los funcionarios ucranianos han mostrado al Financial Times información de inteligencia de los primeros días de la guerra, sugiriendo que Moscú había querido instalar al oligarca ucraniano Viktor Medvedchuk, un amigo cercano de Putin, como líder si la invasión hubiera transcurrido según lo planeado.





Putin ha cuestionado la legitimidad de Zelenski después de que expiró el mandato del presidente ucraniano en mayo de 2024, pero Kiev ha dicho que solo puede celebrar elecciones después de que cesen los combates y se levante la ley marcial.



El martes, Trump afirmó que el índice de aprobación de Zelenski era del 4%. Pero una encuesta de opinión realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev en febrero encontró que el 57% de los ucranianos confiaba en su presidente, frente al 52% en diciembre.





El director ejecutivo de KIIS, Anton Hrushevsky, dijo que los resultados de la encuesta mostraron que Zelenskyy “mantiene un nivel bastante alto de confianza en la sociedad”. . . y, además, conserva la legitimidad”.