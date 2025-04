Productores de huevos veganos esperan enormes ganancias a medida que gripe aviar dispara los precios en EEUU

Eat Just, productor del sustituto de huevo Just Egg, comenzó el mes pasado a promocionar su huevo líquido a base de frijol mungo como un “solución contra la gripe aviar”, después de que el precio minorista promedio de una docena de huevos en las ciudades de Estados Unidos alcanzara los US$ 6,23, su nivel más alto en más de una década.