Ford y General Motors en conversaciones con First Brands sobre la financiación del rescate

Los grandes fabricantes de automóviles estadounidenses negocian los términos para darle al proveedor de piezas de automóviles en quiebra el efectivo que tanto necesita.

Ford y General Motors están negociando un posible salvavidas para First Brands Group, mientras el proveedor de autopartes -que se declaró en quiebra- corre para levantar más dinero y así ganar tiempo con el fin de venderse.

Ambas compañías están entre un grupo de fabricantes que, durante los últimos días, han estado en conversaciones con la firma First Brands (con sede en Ohio) para definir un esquema de financiamiento que le permita seguir operando durante el proceso de reorganización bajo el Capítulo 11, según varias personas al tanto.

El arreglo contempla que los fabricantes paguen por adelantado productos que planean recibir. Esto le daría a First Brands el cash que necesita para mantener sus operaciones, añadieron las fuentes.

Aunque el acuerdo todavía podría caerse, una persona familiarizada con el proceso dijo que las conversaciones estaban cerca de la “línea de meta”. First Brands, Ford y General Motors declinaron comentar.

Cadena de suministro

La intervención de dos de las mayores automotrices de Estados Unidos subraya la relevancia de First Brands para sus cadenas de suministro. La compañía se acogió a la quiebra en septiembre con US$ 12 mil millones de deuda. Desde entonces, la empresa ha acusado de fraude a su fundador, Patrick James, y a otros involucrados, acusaciones que ellos niegan.

Una segunda persona familiarizada con los diálogos con Ford y GM señaló que este tipo de acuerdo entre automotrices y proveedores es “bastante inusual, pero este es un caso extremo”.

“Hay un grupo de clientes que está trabajando para sacar componentes lo más rápido posible para evitar cualquier interrupción”, dijo la persona.

Añadió que, si bien varios fabricantes están participando en las conversaciones, “Ford probablemente es el más expuesto y el que tiene más en riesgo aquí”.

First Brands fabrica componentes importantes para Ford y GM, incluyendo partes de limpiaparabrisas para la F-150, la pick-up más vendida de Ford.

Las camionetas F-Series, altamente rentables, son la joya de la corona de Ford: representaron casi 40% de sus ventas en Estados Unidos en 2025.

First Brands también posee y opera 25 marcas automotrices, muchas de las cuales adquirió durante la última década, según documentos judiciales.

La empresa ha quemado caja rápidamente dentro del proceso de quiebra, un trámite que puede costar cientos de millones de dólares en honorarios profesionales. A inicios de este mes, First Brands proyectó que se quedaría sin dinero en la primera semana de febrero si no consigue financiamiento adicional, de acuerdo con papeles presentados ante la corte.

First Brands busca evitar quedarse sin recursos para mantener operativas sus instalaciones, lo que podría conducir a una liquidación. A comienzos del lunes, dijo que planea reducir parte de sus operaciones en Estados Unidos, incluyendo sus marcas Brake Parts y Autolite.

La compañía ha estado contra el tiempo para vender activos y asegurar nuevo capital de sus acreedores. En una audiencia de quiebra a principios de este mes, Sunny Singh, abogado de First Brands, dijo al tribunal que estaban negociando con sus prestamistas para levantar dinero mediante un nuevo préstamo.

Las extensas cadenas de suministro de las grandes automotrices han enfrentado presión por los aranceles de Estados Unidos, la competencia desde China y un crecimiento decepcionante de las ventas de vehículos eléctricos (EV).

Los proveedores automotrices en Norteamérica y Europa recortaron más de 60 mil empleos en 2025. Además, más de 60% dijo estar preocupado por el estrés financiero dentro de sus propias cadenas de suministro, según una encuesta realizada el mes pasado por la publicación especializada Automotive News.