La Generación Z y los millennials están salvando a la industria de cruceros

Las reservas de pasajeros jóvenes permitieron a las compañías desafiar la crisis que azota al resto del sector turístico.

La primera incursión de Thom Puiman en el mundo de los cruceros fue un viaje sin destino fijo en 2020. La travesía consistió en una escapada con distanciamiento social desde Singapur hacia aguas internacionales sin escalas: una solución a corto plazo para un sector muy afectado por la pandemia de Covid-19.

Pero para Puiman, aquello despertó lo que se convirtió en una pasión duradera. “En aquel momento, era lo único que me permitía sentirme normal, y empecé a disfrutar de los cruceros”, afirma.

Este director de tecnología de 35 años, que ahora reside en Bangkok, forma parte de una nueva generación de cruceristas surgida tras la disrupción de los viajes internacionales por la pandemia: un grupo atraído, en gran medida, por los precios más económicos, las comodidades y conveniencia.

Quienes trabajan en el sector conocen un comentario que hacía referencia a que los cruceros solían estar llenos de recién casados y personas muy mayores. Pero, en realidad, la demografía de los pasajeros a bordo de estos megacruceros, cada vez más grandes, se ha diversificado enormemente, lo que ayudó al sector a contrarrestar el pesimismo que afectó a gran parte de la industria turística en Estados Unidos y Europa en 2025.

Los ejecutivos de cruceros afirman que los jóvenes de la Generación Z, ahora cerca de los treinta, y los millennials eligen cada vez más las vacaciones en alta mar, lo que reduce la edad promedio de los pasajeros, incluso cuando la población de los principales mercados de Europa, Asia y Norteamérica envejece.

Casi una quinta parte de las personas de entre 25 y 34 años encuestadas por la asociación de viajes británica Abta había realizado un crucero en los últimos 12 meses, frente a menos de una de cada veinte en 2019.

Atraer a los más jóvenes

Este cambio es fruto de una campaña deliberada por parte de las grandes operadoras, en particular Royal Caribbean Group, la compañía de cruceros más valiosa del mundo que, según Sharon Zackfia, analista de William Blair, “ha liderado con firmeza esta iniciativa para atraer a consumidores más jóvenes a los cruceros y revitalizar la experiencia”.

La estrategia de Royal Caribbean permitió a la empresa, cuyo valor actual ronda los US$ 70.000 millones, superar con creces a sus competidores más cercanos en el sector de los cruceros: Carnival (US$ 35.000 millones) y Norwegian Cruise Line (US$ 9.000 millones). Sus acciones cotizan ahora a más del doble de su valor pre pandémico y se han multiplicado por diez desde su punto más bajo durante el apogeo de la pandemia de Covid-19.

Además, el sector de los cruceros parece, al menos hasta ahora, haberse mantenido al margen de la incertidumbre económica generalizada que afecta al gasto en otros segmentos del sector turístico. Los hogares estadounidenses gastaron un promedio de un 9% más en cruceros este septiembre que en el mismo mes de 2024, según cifras de Bank of America, a pesar de que el gasto total en viajes cayó un 2%, debido a la baja en las reservas de hoteles y vuelos.

Royal Caribbean, Carnival y Norwegian elevaron sus previsiones de ganancias para el año completo ante el continuo crecimiento de las reservas durante 2025.

La situación actual dista mucho de la devastación que sufrió el sector durante la pandemia, cuando miles de tripulantes y pasajeros enfermaron, se negó la entrada a los puertos a los barcos y las reservas se desplomaron.

En febrero de 2020, un solo crucero —el Diamond Princess, operado por Princess Cruises, filial de Carnival— concentró más de la mitad de los casos confirmados de Covid-19 en el mundo fuera de China. Siete pasajeros fallecieron durante una dura cuarentena frente a las costas de Japón.

“Recuerdo que la gente debatía si volveríamos a viajar en crucero”, comentó Emma Le Teace, influencer de 31 años, fundadora en 2016 del sitio web Cruising Isn’t Just For Old People, posteriormente rebautizado como EmmaCruises.

Esos días parecen lejanos ahora. Los cruceros aumentaron casi un 10% el número de pasajeros interanual en 2024, alcanzando un récord de casi 35 millones.

Sin embargo, empiezan a surgir indicios de que el sector está perdiendo el impulso que había experimentado tras la pandemia. La demanda acumulada corre el riesgo de agotarse, ya que los consumidores reducen sus gastos navideños. Al mismo tiempo, la presión de las compañías de cruceros para subir los precios de los billetes podría ahuyentar a los consumidores, cansados ​​de la inflación.

Tras un largo periodo de crecimiento, las agencias de viajes estadounidenses encuestadas por Morgan Stanley este mes informaron una disminución en las reservas de cruceros, afectada por el cierre del gobierno, la elevada inflación y el huracán Melissa.

Los expertos del sector confían en que se trate de un fenómeno pasajero y no del inicio de una tendencia. “El entusiasmo por los cruceros sigue siendo alto”, afirma el analista Jamie Rollo, “pero algunos consumidores están adoptando una postura de cautela y reservando más adelante”.

Calidad-precio

Uno de los factores más importantes que atrae a nuevos huéspedes, especialmente a los pasajeros más jóvenes, es la percepción de una buena relación calidad-precio.

El descuento en el precio de una noche en un crucero frente a una en un complejo turístico es mayor hoy que en 2019. Esto se debe en parte al momento en que se produjo el cambio: los hoteles recuperaron la normalidad tras la Covid-19 antes y, por lo tanto, pudieron empezar a subir sus precios antes que los cruceros, que se enfrentaron a fuertes restricciones por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU hasta julio de 2022.

Los ingresos por pasajero de crucero aumentaron un 24% con respecto a 2019 en el segundo trimestre de 2025, según informes de las compañías y cifras del grupo de análisis STR recopiladas por Barclays Research. Las tarifas de los complejos turísticos en EEUU, por su parte, subieron un 34% en el mismo periodo, mientras que las habitaciones en el Caribe aumentaron un 59%.

Las compañías de cruceros han estado aprovechando ese nicho de mercado, afirma Brandt Montour, analista de Barclays. Los precios más bajos fueron, al menos inicialmente, una forma de recuperar el interés de los consumidores por los cruceros, explica Gianni Onorato, director ejecutivo de la compañía suizo-italiana MSC Cruceros.

La dotación de personal es un factor clave que permite a las compañías de cruceros ofrecer precios más bajos. Más de la mitad de los pasajeros de cruceros a nivel mundial son estadounidenses, pero las compañías no tienen que contratar personal local y pueden acceder a permisos de trabajo especializados para gente que trabaja en alta mar, que suelen ser más económicos que contratar o traer trabajadores extranjeros a un país como Estados Unidos.

Las grandes operadoras no comparten cifras exactas, pero los analistas afirman que el sector contrata principalmente en países de bajos ingresos como Filipinas e Indonesia, y se ha visto protegido de gran parte de la inflación salarial que afectó al sector hotelero en Estados Unidos y Europa.

“Compiten con los resorts, que han subido los precios debido al aumento de los costos laborales”, explica Montour. “Las compañías de cruceros se benefician de menores costos operativos al recurrir a mano de obra de todo el mundo”.

Estos menores costos laborales también permitieron a las compañías de cruceros mantener e incluso mejorar sus niveles de servicio previos a la pandemia, afirma Zackfia, de William Blair. “Esto contrasta con los hoteles terrestres, donde en 2020 se hicieron algunas concesiones —como la eliminación del servicio de preparación de la habitación para la noche— que podrían haberse mantenido”.

Ese valor percibido también ayudó a que el sector se mantuviera a flote en un momento de creciente incertidumbre, ya que los consumidores buscan paquetes con todo incluido donde puedan predecir “exactamente lo que van a pagar”, explica Jan Freitag, analista de la empresa de información inmobiliaria CoStar.

Fidelidad de marca, clave

Las compañías de cruceros tienen un incentivo adicional para captar pasajeros jóvenes. “Están intentando atraer clientes desde temprana edad porque existe una enorme fidelidad a la marca en el sector”, afirma Bob Levinstein, director ejecutivo de la agencia de viajes online CruiseCompete. “Si Royal Caribbean consigue que viajes siendo joven, es una inversión a largo plazo”.

La pandemia “fue tanto una bendición como una maldición”, afirma Lizzie Dove, analista de Goldman Sachs. “Por primera vez en la historia, no se podían realizar cruceros, así que finalmente tuvieron la oportunidad de replantear sus estrategias y empezar de cero”. Esto incluyó desde la renovación de las plataformas de reservas digitales de las compañías de cruceros hasta el rediseño de los barcos y la creación de itinerarios más flexibles.

Los propios barcos también han ido creciendo con el tiempo para dar cabida a más pasajeros y ofrecer más servicios. El tamaño de los cruceros más grandes del mundo se duplicó desde el año 2000. Con un tonelaje bruto de aproximadamente 250.000, el Icon of the Seas de Royal Caribbean, lanzado en 2024, es cinco veces más pesado que el Titanic.

Las compañías comenzaron a utilizar estos barcos más nuevos y grandes en viajes de corta distancia. En agosto, Royal Caribbean envió su megacrucero Wonder of the Seas a cruceros de tres y cuatro noches a las Bahamas desde Miami. Sus rivales están replicando esta estrategia: Carnival anunció en agosto que a partir de 2027 comenzaría a ofrecer viajes de corta distancia desde Puerto Cañaveral a bordo de su tercer barco más grande, el Mardi Gras.

Estas rutas más cortas son especialmente importantes para quienes viajan en crucero por primera vez y temen "arriesgar todas sus vacaciones", afirma Dove. También ayudan a atraer a "profesionales que trabajan, tienen el dinero pero muy poco tiempo", comenta Anna Nash, directora de Explora Journeys, la división de cruceros de lujo de MSC.

Otro pilar de la recuperación del sector tras la pandemia es el impulso por replicar el éxito de la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, que reabrió sus puertas en 2019 tras una remodelación de 250 millones de dólares. Con playas, parques acuáticos y senderos naturales, se accede a CocoCay mediante un muelle construido específicamente para este fin, que permite el atraque simultáneo de dos megacruceros.

La compañía sigue ampliando su cartera de destinos privados y el mes pasado anunció la apertura de un club de playa privado en Santorini, el primero en Europa. Carnival, por su parte, está desarrollando Celebration Key, un complejo construido específicamente para este fin con una inversión de 600 millones de dólares, en la isla de Gran Bahama, y ​​Norwegian está añadiendo un muelle para dos barcos a su isla privada Great Stirrup Cay con el objetivo de duplicar el número de visitantes a partir de 2026.

Estos proyectos pueden ser muy lucrativos. “Es fantástico para las compañías de cruceros porque no pagan tasas portuarias y pueden obtener ingresos en tierra que no conseguirían en las localidades cercanas”, afirma Levinstein, de CruiseCompete.

Pero el impulso por crear más destinos privados también se vio motivado por una creciente reacción global contra el turismo masivo, afirma Levinstein. La ciudad francesa de Cannes votó este verano a favor de prohibir el atraque directo de cruceros de gran tamaño, siguiendo el ejemplo de Venecia, mientras que Alaska planea limitar el número de pasajeros de cruceros que visiten su capital, Juneau, a partir del próximo año.

El director ejecutivo de MSC, Onorato, afirma que los cruceros son "objetivos fáciles" debido a su tamaño, pero insiste en que son "la forma perfecta de gestionar el turismo masivo" porque alojan a los visitantes en alta mar, en lugar de ocupar propiedades en el centro de la ciudad, y pueden distribuir los horarios de las excursiones organizadas, mientras que los destinos privados pueden reducir la congestión en los lugares más turísticos.

El papel de los influencers

Los influencers de las redes sociales, como Le Teace, se han vuelto cada vez más importantes para captar nuevos clientes. Trabajar con influencers es "la nueva forma de informar a los jóvenes adultos", afirma Onorato.

Las plataformas visuales como Instagram y TikTok son particularmente efectivas para superar “el mayor impedimento para atraer a quienes viajan en crucero por primera vez”, que es “lograr que entiendan de qué se trata un crucero”, dice el director financiero de Carnival, David Bernstein.

Ejecutivos como Jason Liberty, director ejecutivo de Royal Caribbean, y Onorato, de MSC, insisten en que aún hay mucho margen de crecimiento, sobre todo porque el sector sigue representando una pequeña parte del mercado turístico global. Según datos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) y Visit Orlando, en 2024 se registraron menos cruceros que visitas a Orlando, sede de Walt Disney World.

Sin embargo, empiezan a surgir indicios de inquietud. Las acciones de Royal Caribbean cayeron un 20% en las semanas posteriores a la publicación de su informe de resultados del tercer trimestre, a finales de octubre, que no cumplió con las altas expectativas de los inversores, incluso tras haber elevado sus previsiones de beneficios anuales.

Liberty restó importancia a la fuerte caída de las acciones de su compañía, afirmando que los inversores simplemente “esperaban un nivel de perfección superior” y que “hay mucho ruido en torno al consumidor (estadounidense) que no tiene nada que ver con nosotros”.

Aun así, algunos creen que esto podría marcar un punto de inflexión para el entusiasmo de los inversores que impulsó la valoración de Royal Caribbean. El último informe de la compañía “aparentemente pone fin a una larga serie de revisiones al alza de las estimaciones en el sector de los cruceros”, afirma James Hardiman, analista de Citi.

Mientras tanto, los ejecutivos del sector se centran cada vez más en obtener mayores beneficios por pasajero, una medida que, según algunos analistas, podría mermar la propuesta de valor que ha contribuido a atraer a clientes nuevos y más jóvenes en los últimos años.

Aumentar el precio de los tickets es “una prioridad”, declara Bernstein, director financiero de Carnival. “Sinceramente, creo que deberíamos cobrar más que los complejos turísticos terrestres, pero si conseguimos reducir la diferencia, nos irá increíblemente bien”.

Bernstein no es el único que piensa así. “Por todos los servicios, comodidades y actividades que ofrecemos (...) creemos que tenemos la oportunidad de recibir una mayor remuneración”, afirma Liberty, de Royal Caribbean.

Sin embargo, las presiones económicas podrían dificultar la consecución de este objetivo de reducir —o incluso eliminar— el llamado “descuento” para los complejos turísticos terrestres.

Montour, de Barclays, señaló en un informe que las compañías de cruceros como Royal Caribbean operan ahora “en un mundo donde el sector turístico en general tiene menos poder de fijación de precios”. Añadió que, de cara al futuro, es probable que la industria no pueda crecer con la misma solidez que en los últimos años.

Liberty afirma que los clientes de Royal Caribbean gozan de una sólida situación financiera. “Tienen excelentes empleos, balances financieros y cuentas bancarias muy rentables, y un gran deseo de vacacionar y crear experiencias y recuerdos con sus amigos y familiares”, declara. “Sin embargo, tampoco somos inmunes a la situación general”. Añade que los consumidores quizá simplemente “no estén dispuestos a pagar como el año pasado”.