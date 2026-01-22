La gran sequía laboral que enfrentan los recién graduados universitarios

La incertidumbre económica y la llegada de la IA han provocado una reducción en los puestos de nivel inicial, con consecuencias potencialmente desastrosas para los jóvenes.

Cuando Emily Chong, de 22 años, se graduó del University College de Londres el año pasado, pensó que encontrar trabajo sería sencillo. Tenía una licenciatura con honores en Historia y un puesto en la lista del decano, un honor académico otorgado al 5% de los mejores de la promoción. "Tenía más confianza en mí misma que mis compañeros", afirma.

Desde agosto, calcula que ha solicitado más de 100 puestos en relaciones públicas, publicidad y comunicación, sin éxito. "Durante la mayor parte de nuestra vida nos han dicho que trabajar duro y sacar buenas notas nos llevará a donde queremos estar", dice Chong. "Me doy cuenta de que no es así".

La experiencia de Chong resultará familiar para muchos recién graduados cuyas perspectivas se ven afectadas por la dura realidad del mercado laboral actual, donde la contratación global sigue siendo un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia, el cambio de trabajo está en su nivel más bajo en 10 años y la IA está alterando la forma en que trabajamos, según un informe de LinkedIn.

En Reino Unido, las empresas que se enfrentan a presiones de costos e incertidumbre económica están frenando la contratación o la externalización de puestos de trabajo que tradicionalmente realizaban jóvenes. Según una encuesta del Instituto de Empleadores Estudiantiles, la contratación se redujo un 8% durante el último curso académico y, por segundo año consecutivo, se presentaron 140 solicitudes por cada vacante entre los encuestados, frente a las 86 por vacante del curso 2022-23. Quienes contratan pueden elegir entre candidatos con más experiencia.

Un panorama similar se observa en Estados Unidos, donde el desempleo entre los recién graduados está aumentando más rápido que el de la población en general. Los datos de la Reserva Federal de Nueva York correspondientes a agosto pasado muestran que, para los recién graduados universitarios de entre 22 y 27 años, la tasa se sitúa en el 5,8%, frente al 4,1% del total de trabajadores.

La experiencia de Chong refleja la feroz competencia. Tras un rechazo reciente en una gran empresa, le informaron que competía con 3,300 solicitantes para puestos de inicio de carrera.

Los ejecutivos argumentan cada vez más que la IA puede absorber gran parte de la carga de trabajo que alguna vez se le asignó al personal que recién inicia su carrera o a funciones de oficina como marketing y comunicaciones (donde Chong está buscando trabajo) y servicio al cliente.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La semana pasada, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que la capital estará en la vanguardia de los cambios impulsados ​​por la IA, dado que muchos empleos administrativos se concentran en la ciudad. Los empleos de nivel inicial serán los primeros en desaparecer, afirmó.

En las empresas estadounidenses más grandes, la proporción promedio de trabajadores de nivel inicial en todas las funciones laborales también se está estancando o reduciendo, según datos del informe de LinkedIn. Desde el auge de la contratación pospandemia, de 2023 a 2025, los sectores legal, inmobiliario y contable experimentaron las caídas más pronunciadas, mientras que áreas previamente en crecimiento, como la consultoría y los recursos humanos, revirtieron su tendencia.

No todos los sectores son tan difíciles. En el Reino Unido, existe demanda de trabajadores con título universitario en ingeniería civil, construcción y asistencia social, entre otros, según Skills England. Se prevé que estos empleos, denominados sectores prioritarios , crezcan un 15% para 2030. La realidad también es que quienes no tienen un título universitario lo están pasando aún peor.

Sin embargo, la presión sobre los graduados es muy real. Para muchos, el contrato social se siente roto: la trayectoria académica tradicional ya no garantiza el acceso a un trabajo de posgrado. Las plataformas de redes sociales, desde TikTok y Reddit hasta Instagram, están repletas de publicaciones de jóvenes desesperados que buscan trabajo de forma traumática. Este es un factor importante que explica por qué los datos demográficos muestran que los jóvenes están retrasando hitos importantes en su vida; comprar una casa y tener hijos se siente como un reto para muchos.

CV para los algoritmos

Según los expertos, existen implicaciones que van más allá de las personas. Tara Cemlyn-Jones, exbanquera y fundadora de la iniciativa 25xTalent, una organización sin fines de lucro que ayuda a las organizaciones a mejorar la sucesión y la contratación, afirma que la disminución de la plantilla de graduados universitarios tiene consecuencias generalizadas para las empresas a largo plazo.

“No reclutar a una generación de nativos digitales tendrá un impacto negativo en las habilidades y la concienciación de toda la organización”, afirma Cemlyn-Jones. Sin la llegada de nuevos jóvenes, las empresas tendrán dificultades para renovar su cartera de candidatos, añade.

En un lapso relativamente corto, el proceso de solicitud de empleo ha pasado de ser un ejercicio de autopromoción y esperanza a uno de ardua resistencia. El primer obstáculo es la propia solicitud, que en las empresas más grandes suele ser analizada por sistemas de IA en las etapas iniciales.

Los candidatos se encuentran adaptando sus CV a algoritmos entrenados para detectar palabras clave. Los departamentos de orientación profesional de universidades, como el King's College de Londres , ofrecen a los estudiantes herramientas de IA que ofrecen recomendaciones personalizadas sobre cómo adaptar sus CV y ​​cartas de presentación para que quienes buscan empleo por primera vez puedan manipular a los bots que los leen.

Una graduada comenta que, aunque dedica la mayor parte de su tiempo a que sus solicitudes sean más fáciles de escanear, sus trabajos más pulidos suelen desaparecer en el vacío digital. Como muchos solicitantes, con frecuencia la ignoran sin recibir respuesta alguna. Los rechazos suelen enviarse por correo electrónico automatizado.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Esto se debe en parte a que las empresas reciben una gran cantidad de solicitudes, muchas veces desarrolladas y asistidas por la propia IA, afirma Stephanie Morris, directora de adquisición de talento de la firma de contabilidad Cooper Parry. Esto significa que los empleadores tienen menos capacidad para evaluar quién es un candidato serio hasta una etapa más avanzada del proceso.

Morris afirma que en 2025 hubo un aumento interanual del 28% en las solicitudes recibidas en su empresa; solo de agosto a diciembre, la empresa revisó 3,900 entrevistas en video. Esto provocó cierres temporales del proceso de solicitud "para gestionar los cuellos de botella en la evaluación", afirma Morris. "Parece injusto, pero no tenemos otra opción debido a un volumen tan alto".

¿Pagar por una pasantía?

Los graduados afirman que las prácticas están reemplazando en muchos casos los puestos de nivel inicial, lo que permite a las empresas contratar empleados a prueba a un coste mucho menor. Muchos también se han quejado de anuncios de empleo fantasma en páginas web de contratación, donde las organizaciones publican ofertas aunque no tengan intención inmediata de contratar. A menudo mantienen vacantes para aceptar solicitudes de forma continua o mientras esperan al candidato ideal.

Mientras tanto, en los últimos dos años han proliferado una serie de empresas dirigidas a graduados que buscan empleo, algunas de las cuales han sido creadas por los propios recién egresados ​​de la universidad.

Los usuarios de Reddit se quejan de que algunos sitios web promocionan anuncios de empleo falsos cuyo único objetivo es incitarlos a inscribirse en cursos de formación pagados. Otros hablan de organizaciones que los bombardean con ofertas de prácticas que luego descubren que tienen que pagar. Los graduados que han interactuado con estas organizaciones afirman que se están aprovechando de ellos en un momento vulnerable de sus vidas.

En una línea similar, han surgido una gran cantidad de servicios de coaching para ingresar al sector bancario y de servicios financieros, que supuestamente garantizan pasantías y otras vías de acceso a empleos en instituciones globales a cambio de un alto honorario inicial.

"Me indignaron las prácticas y el precio", dice un recién graduado que buscaba empleo y que finalmente se negó a pagar la cuota mensual de 5700 libras que le pedían. El recién graduado pidió permanecer en el anonimato porque es mayor y sigue teniendo dificultades para encontrar el trabajo adecuado después de varios años. La suma incluía "formación técnica y apoyo profesional". "Cuando estás desesperado por abrirte camino, a veces recurres a medidas desesperadas", dice.

La persona con la que habló el graduado en el servicio de tutoría lo presionaba para que tomara una decisión. "Dijeron que muchos padres financiaban esto para ayudar a sus hijos y que, si no podía permitírselo, debería pedírselo a mi madre o pedir un préstamo", cuenta.

Desafíos para nativos digitales

Muchos son nativos digitales que han tenido dificultades con los aspectos desestructurados y más analógicos de la vida profesional: charlas informales, llamadas de seguimiento, contactos constantes y networking presencial. La interrupción de los años académicos por la pandemia y una experiencia universitaria impartida parcialmente a través de pantallas han dejado a algunos graduados menos acostumbrados a las fricciones interpersonales de la vida laboral diaria.

Reconociendo que la cohorte más joven de solicitantes a menudo tiene habilidades de comunicación más pobres, Sally Wynter, cofundadora de Hunch, una plataforma de búsqueda de empleo diseñada principalmente para la Generación Z, organizó un taller en línea sobre cómo manejar las entrevistas.

“Había 30 personas en línea, pero cuando les dije que quería que me contaran algo sobre sí mismos, muchos se quedaron paralizados”, dice Wynter. “Cuando llegó el momento de que salieran ante la cámara para hablar con su voz, la mitad de los participantes abandonaron la sesión. No se sentían lo suficientemente seguros”.

La crisis está impulsando a muchos graduados a reevaluar el valor que tiene un título universitario en sí.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Las universidades siguen produciendo cifras récord de titulados, pero las industrias ahora se centran más en habilidades específicas adaptadas a su profesión. Es por eso que tantos graduados de ingeniería, por ejemplo, se quedan sin trabajo, mientras industrias cruciales, desde el sector energético hasta el de defensa, se quejan de la escasez de personal cualificado. Este desajuste agudiza las dudas sobre si tres años de clases y préstamos merecen la pena.

“Antes, los títulos universitarios se valoraban más, pero ahora los empleadores los valoran menos. Ahora se trata más de la experiencia, los resultados y las habilidades”, afirma Dan Mian, director del servicio de orientación profesional Gradvance Academy. “Las expectativas de los empleadores son bastante altas. Tienen más opciones [entre los candidatos], por lo que están creando la lista de deseos perfecta”, añade, y añade que una persona con varios años de experiencia laboral suele estar dispuesta a aceptar puestos más junior.

Si bien los datos actuales de Estados Unidos sugieren que los jóvenes sin título que buscan empleos manuales tienen más dificultades que los graduados que buscan sumergirse en el trabajo del conocimiento, cuál será su futuro es un tema de debate.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estima que para 2030 aproximadamente el 60% de los nuevos empleos provendrán de ocupaciones que normalmente no requieren un título.

Nueva mirada al trabajo manual

Algunos expertos en el ámbito laboral afirman que una mayor demanda de habilidades necesarias en profesiones comerciales (desde electricistas hasta fontaneros y carpinteros) que son resistentes a la IA podría provocar un resurgimiento del trabajo manual.

James Reed, de la empresa de reclutamiento Reed, fundada por su padre, advirtió a los graduados que deberían "pensar en un trabajo que involucre trabajar con las manos" a medida que la IA asume el trabajo de oficina.

En una encuesta realizada a clientes de Reed el año pasado, el 15% afirmó haber reducido la contratación gracias a la IA. Esta reducción se refleja, en parte, en la cantidad de puestos para graduados. La empresa registró 180.000 ofertas de empleo para graduados en 2021 y solo 55.000 en 2024.

En el ámbito laboral, la IA ya está revolucionando las funciones de atención al cliente y marketing, desplazando tareas rutinarias en puestos administrativos de finanzas, RR. HH. y relaciones públicas. Si bien la IA no está eliminando empleos por completo, los roles se están reconfigurando y grandes empresas como Microsoft, BT y otras están recortando puestos de trabajo de forma preventiva con la idea de que la IA reemplazará parte del trabajo humano.

Es en parte por eso que la clásica estructura piramidal corporativa en el lugar de trabajo corre el riesgo de transformarse en un diamante, dicen los expertos en el lugar de trabajo, con menos jóvenes en la base, un grupo medio abultado de operadores calificados y gerentes intermedios, y una cohorte más pequeña de líderes en la cima.

“Existe una gran incógnita sobre qué hacer con este grupo de personas con un alto nivel educativo”, comenta un ejecutivo corporativo en una cena privada. Otro se preguntaba cómo sería la formación actual para los jóvenes si no realizan las tareas más sencillas que se les habrían asignado antes: “¿Cómo sabrán lo que es bueno?”.

También está la cuestión más amplia de cuáles serían las repercusiones si la IA aumentara o desplazara el trabajo de los humanos, transformando organizaciones enteras y su forma de operar.

Si bien las grandes corporaciones han experimentado con la IA, apenas están empezando a ver las mejoras en la eficiencia. Sin embargo, habrá más a medida que los ejecutivos cumplan sus promesas a los accionistas, afirma Tera Allas, experta en crecimiento económico y productividad que asesora a la consultora McKinsey.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

"Pero entonces, ¿en qué se usa el tiempo ahorrado con la IA? ¿Para tomar un café, para ir temprano a casa o para pensar más y convertirlo en una ganancia masiva de productividad?", pregunta Allas. "Con el tiempo lo veremos".

Morgan Carter, de 22 años, quien se graduó de la Universidad de Carolina del Sur con una licenciatura en comunicación de masas el año pasado, dice que se niega a lamentarse por el estado del mercado laboral. "Decidí cambiar mi perspectiva", dice, y se pregunta: "¿Cómo puedo adquirir la experiencia necesaria para conseguir un trabajo?".

Para ella, la respuesta es volver a la universidad. Ha observado que quienes tienen experiencia en el mundo de la IA tienen más probabilidades de ser contratados y de obtener salarios más altos . Por ello, decidió volver a la universidad para cursar una maestría en análisis de datos. "Es difícil predecir el futuro, pero quiero prepararme para el éxito", afirma.