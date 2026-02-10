God bless America: el look minimalista de Bad Bunny en el Super Bowl dispara millonarias ofertas por las codiciadas prendas de Zara

Los jersey de inspiración deportiva como el que lució la estrella se entregaron el lunes a un número limitado de empleados de Inditex SA, empresa matriz de Zara, tras el masivo espectáculo de Bad Bunny del domingo.

Los jersey color crema de Zara como el que lució la estrella del pop Bad Bunny durante el Super Bowl han aparecido en plataformas de reventa con millonarios precios, horas después de que se distribuyeran al personal de la mayor cadena de moda del mundo.

Las camisetas se entregaron el lunes a un número limitado de empleados de Inditex SA, empresa matriz de Zara, tras la presentación de Bad Bunny del domingo. Las prendas acompañadas de una nota de agradecimiento del artista han aparecido en plataformas de reventa como Vinted y eBay, con algunos vendedores pidiendo hasta 30.000 euros, equivalente a más de $30 millones en moneda chilena.

Un portavoz de Inditex, con sede en Arteixo, España, declinó hacer comentarios sobre las reventas.

Zara colaboró ​​con Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, "únicamente para ayudar a completar la visión de Benito", según un comunicado. También vistió a sus bailarines, banda y orquesta, sin ningún plan para comercializar los conjuntos, según la compañía.

Las llamativas cantidades en los listados subrayan un cambio en el posicionamiento de la marca Zara. La marca insignia de Inditex lleva años impulsando la alta gama, subiendo los precios y asociándose con diseñadores y figuras culturales en un intento por acercar la marca de moda rápida al mundo de la alta costura y las celebridades.

El papel de Bad Bunny en el Super Bowl también subraya el creciente alcance cultural de Zara en Estados Unidos, un mercado clave para el grupo, donde la influencia del artista abarca tanto a consumidores latinos como no latinos.

Zara está invirtiendo en tiendas insignia de gran formato en ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles y Miami, aprovechando nuevas aperturas, renovaciones y reubicaciones para crear experiencias de compra premium con un enfoque digital.

Inditex anunció en diciembre que traería la marca hermana de Zara, Bershka, a Estados Unidos, con dos tiendas que abrirán en Miami en 2026. La marca se dirige a adolescentes y jóvenes adultos con looks casuales y más asequibles. La marca de alta gama Massimo Dutti abrió recientemente una tienda en Estados Unidos.