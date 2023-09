Meta paga 149 millones de libras para poner fin anticipado a contrato de arriendo de oficinas en Londres

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Meta pagó 149 millones de libras para poner fin a su contrato de arrendamiento en un gran edificio londinense cerca de Regent's Park.

La noticia es la última señal de la decisión de las grandes tecnológicas de reducir costos mediante la disminución del espacio de oficinas, a medida que aumenta el número de empleados que trabajan desde casa.

"Es una cantidad asombrosa de dinero. En mis 20 años de experiencia, no se me ocurre ningún inquilino que haya pagado tanto por devolver un espacio que no ocupa", afirmó Matthew Saperia, analista de Peel Hunt.

British Land, propietaria del edificio situado en 1 Triton Square, anunció este martes que la salida de Meta reduciría sus beneficios por acción en 0,6 peniques en los seis meses hasta el próximo mes de marzo, pero mantuvo sus expectativas de beneficios para todo el año 2024, gracias a un cobro mejor de lo esperado de los arriendos atrasados por la pandemia.

La contracción ha afectado principalmente a ciudades como San Francisco, que dependen en gran medida de las empresas tecnológicas. Sin embargo, las oficinas en mercados europeos, como Dublín y Londres, tampoco se han librado.

Colm Lauder, analista inmobiliario de Goodbody, calcula que Meta se propone subarrendar o ceder cerca de un millón de pies cuadrados de espacio de oficinas en Europa, principalmente en Londres y Dublín.

Cláusula de salida

Según los analistas de BNP Paribas Exane, a Meta le quedaban otros 18 años de arrendamiento y pagó el equivalente a unos siete años de alquiler para librarse de la obligación, lo que podría permitir a British Land realquilar la propiedad a un precio más alto.

El movimiento del propietario de Facebook supone una inyección de liquidez para British Land. El director ejecutivo, Simon Carter, dijo que "nos permite acelerar nuestros planes para reposicionar" el complejo de oficinas cerca de Regent's Park como un lugar para las empresas de ciencias de la vida.

Meta nunca se instaló en 1 Triton Square, pero alquiló el espacio en 2021 tras una importante reforma. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la empresa, ha emprendido drásticos recortes de plantilla y se ha comprometido a reducir el espacio de oficinas.

Reducción de costos

La empresa de Silicon Valley declaró recientemente a las autoridades estadounidenses que había registrado US$ 3.350 millones en gastos de reestructuración relacionados con la consolidación de instalaciones tras iniciar el programa de reducción de costos el año pasado. Las cancelaciones anticipadas de contratos de arrendamiento y otros costos relacionados con las oficinas constituyen el componente más importante de un plan que hasta la fecha ha supuesto un total de US$ 5.410 millones en gastos de reestructuración.

En diciembre del año pasado, Meta anunció que no ocuparía Triton Square, sino que subarrendaría el espacio. La empresa sigue teniendo cerca un segundo edificio de oficinas de British Land, en el número 10 de Brock Street, y recientemente ha ocupado las 10 plantas.

El año pasado, Meta rescindió sus contratos de arrendamiento en Nueva York y suspendió un plan de expansión en Austin (Texas). Meta declaró al Financial Times que estaba evaluando "toda su huella inmobiliaria global", ya que "los últimos años han traído nuevas posibilidades en torno al papel de la oficina, y estamos dando prioridad a la realización de inversiones centradas y equilibradas para apoyar nuestras prioridades más estratégicas a largo plazo".

British Land declaró haber alquilado 262.000 pies cuadrados en su parque de oficinas de Londres en los cinco meses transcurridos hasta finales de agosto, con alquileres 8% superiores a las estimaciones de los tasadores. La empresa informó este mes de unos resultados mejores de lo esperado en sus parques comerciales fuera de la ciudad.

Las acciones de la empresa subieron 3% el martes por la tarde.