Biden reconoce su mala actuación en el debate presidencial, pero promete derrotar a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que tiene intención de derrotar a su rival republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, sin dar señales de que vaya abandonar la carrera tras una débil actuación en el debate que preocupó a sus compañeros demócratas.

"Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio", dijo un entusiasta Biden en un acto de campaña un día después del cara a cara con Trump, que en general se consideró una derrota para el presidente de 81 años.

"Ya no camino tan fácil como antes, ya no hablo tan fluido como antes, ya no debato tan bien como antes", dijo, mientras la multitud coreaba "cuatro años más". "No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego", dijo Biden.

Los tropiezos verbales de Biden y sus respuestas ocasionalmente divagantes en el debate aumentaron la preocupación entre los votantes de que podría no ser apto para otro mandato de cuatro años, y llevaron a algunos de sus compañeros demócratas a preguntarse si podrían reemplazarlo como su candidato para las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

Por su parte, Trump, de 78 años, expuso una serie de propuestas aparentemente falsas a lo largo del debate y desvió las preguntas, suscitando aún más dudas sobre su propia idoneidad para el cargo, pero gran parte de la atención se centró directamente en Biden, especialmente entre los demócratas.

"Apoyo la candidatura. Apoyo a la mayoría demócrata del Senado. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar la Cámara en noviembre. Gracias a todos", dijo a los periodistas Hakeem Jeffries, líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, evitando responder a la pregunta de si seguía confiando en la candidatura de Biden.

Otros demócratas se mostraron igualmente reticentes cuando se les preguntó si Biden debería seguir en la carrera. "Esa es una decisión del presidente", dijo el senador demócrata Jack Reed a un canal de televisión local de Rhode Island.

La campaña de Biden dijo que recaudó US$ 14 millones el jueves y el viernes y registró su mejor hora de recaudación de fondos inmediatamente después del debate del jueves por la noche. La campaña de Trump dijo que recaudó US$ 8 millones la noche del debate.

Un posible punto positivo para Biden: los datos preliminares de audiencia mostraron que sólo 48 millones de estadounidenses vieron el debate, muy lejos de los 73 millones que vieron el último cara a cara de los candidatos en 2020.

Tres columnistas de la sección de opinión de izquierda del New York Times pidieron a Biden que abandonara la carrera mientras que un donante, que pidió anonimato, calificó su actuación de "descalificadora" y predijo que algunos demócratas volverían a pedirle que se apartara.

Eso daría tiempo al partido para elegir a otro candidato en su convención nacional, que comienza el 19 de agosto, un proceso potencialmente complicado que podría enfrentar a Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra del país, con gobernadores y otros cargos cuyos nombres se han barajado como posibles sustitutos.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y otros demócratas de alto rango -incluidos posibles sustitutos como el gobernador de California Gavin Newsom- dijeron que no abandonaban a Biden.

Votantes indecisos

Las entrevistas con votantes indecisos confirmaron que fue una mala noche para Biden. Describieron su actuación como débil, embarazosa y difícil de ver.

La campaña de Trump publicó un video el viernes destacando los tropiezos de Biden. "Anoche el mundo vio quién es. No está capacitado", dijo la portavoz Karoline Leavitt.

Un asesor republicano, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el debate les ayudaría a competir en estados de tendencia demócrata como Virginia y Minnesota.

Mientras los partidarios de Trump hacían cola horas antes de un mitin en Virginia, algunos dijeron estar sorprendidos por la pobre actuación de Biden. "Tengo miedo de que lo reemplacen y pongan a alguien más competitivo", dijo Mike Boatman, quien agregó haber asistido a más de 90 mítines de Trump.

También han surgido dudas sobre la idoneidad de Trump para el cargo por su condena el mes pasado en Nueva York por encubrir pagos de dinero subrepticio a una estrella del porno, sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y su caótico mandato.