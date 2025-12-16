De Trump a Macron: las felicitaciones internacionales a José Antonio Kast tras su triunfo

El Presidente de EEUU aseguró que el republicano había sido el candidato que apoyó. A él se sumó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros líderes globales.

Líderes políticos y jefes de Estado del mundo dedicaron mensajes de apoyo al Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras su abrumador triunfo en los comicios de este domingo, marcando desde ya el inicio de un nuevo mapa de relaciones diplomáticas para el país.

En Estados Unidos, el respaldo más visible llegó desde la propia Casa Blanca. El Presidente Donald Trump se mostró públicamente satisfecho por el resultado, señalando que Kast es “la persona que apoyé”.

El jefe de Estado afirmó haber oído que el mandatario electo es “una persona excelente”, y subrayó el vínculo ideológico y político que les une.

Poco antes, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, había considerado que Kast obtuvo una “merecida victoria electoral” e hizo un paralelismo con otros procesos recientes en la región, como es el caso de Argentina, donde Javier Milei -también cercano a Washington- ganó los comicios de mitad de período en octubre.

Bessent expresó su esperanza de que, bajo la guía de Trump, “se revitalicen las relaciones entre nuestras naciones”.

Foto: Reuters

“Espero que nuestros dos países continúen trabajando para abordar los principales desafíos mundiales y profundizar nuestras relaciones. Agradezco a @GabrielBoric el fructífero trabajo realizado en conjunto durante estos años”. Emmanuel Macron, presidente de Francia

Otros saludos

Desde Europa, uno de los primeros mandatarios en pronunciarse fue el francés Emmanuel Macron.

En un mensaje difundido en X, expresó su deseo de que Francia y Chile “continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar las relaciones” bilaterales.

El jefe del Estado galo también agradeció al mandatario saliente, Gabriel Boric, por su trabajo en conjunto durante su administración.

En la misma línea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, envió un saludo destacando la amistad entre ambos.

“Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió en la red sociañ junto a una foto de ambos.

Foto: Reuters

“Italia y Chile son países amigos, y confío en que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más, empezando por temas como la cooperación económica y la lucha contra la inmigración ilegal”. Georgia Meloni, primera ministra de Italia

Añadió que “Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más”.

En concreto, Meloni destacó la cooperación económica y la lucha contra la inmigración irregular como puntos de trabajo común.

Por su parte, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que “Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación”.

Desde Medio Oriente también llegaron mensajes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó sus “felicitaciones al Presidente electo José Antonio Kast por su victoria”.

En la misiva, el mandatario israelí señaló la voluntad de su país de colaborar estrechamente con Chile para “profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico”, reforzando así la alianza entre ambas democracias.

Foto: Bloomberg

“Israel espera colaborar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico, fortaleciendo así la alianza entre nuestras dos democracias”. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Finalmente, desde América Latina, otra figura política destacada que se sumó a los respaldos hacia el futuro mandatario republicano fue la venezolana María Corina Machado, excandidata presidencial de su país y Premio Nobel de la Paz.

Machado consideró el resultado como un “triunfo significativo” y destacó la importancia que este paso significa para el rumbo político de Chile y la región.

“Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”, señaló en X.

“En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su Gobierno”.