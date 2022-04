Día 64 de invasión: Biden solicita al Congreso US$ 33 mil millones más para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó hoy jueves al Congreso aprobar un proyecto que proporcione US$ 33 mil millones para invertir en mayor ayuda militar, económica y humanitaria en Ucrania. Además, busca la potestad de incautar y vender los activos de los ciudadanos rusos más ricos.

“Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania y su lucha por la libertad”, dijo Biden en un discurso.

Según el comunicado de la Casa Blanca, el plan incluye US$ 20.400 millones para ayuda militar y de seguridad, US$ 8.500 millones en cooperación económica y US$ 3.000 millones para asistencia humanitaria y seguridad alimentaria mundial. Se espera que estos fondos permitan cubrir los costos en Ucrania hasta el 30 de septiembre, cuando se pone fin al año fiscal en curso.

Advertencia sobre rublos

Los funcionarios de la Unión Europea trataron de aclarar el jueves su opinión sobre cómo las sanciones del bloque impiden que las empresas cedan ante la demanda de Rusia de que los pagos de gas natural se realicen en rublos, ya que las empresas buscan soluciones alternativas.

Las empresas de la UE que abren una cuenta en rublos para pagar el gas ruso violarían las sanciones impuestas por el bloque, según funcionarios de la UE. La nueva demanda rusa es problemática porque involucra al banco central del país, que está bajo sanciones, agregaron los funcionarios.

La advertencia se emitió el jueves cuando los gobiernos y las empresas buscan claridad sobre el impacto de la demanda del presidente ruso, Vladimir Putin, de que el gas ahora debe comprarse en moneda local.

Cuando ya van más de dos meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, los aliados de la OTAN han “prometido y proporcionado” más de US$ 8.000 millones en ayuda militar a Kiev hasta el momento, dijo el jefe de la alianza, Jens Stoltenberg.

En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está visitando sitios de supuestas atrocidades rusas cerca de Kiev y tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, luego de sostener conversaciones a principios de semana con el presidente Putin.