El auge de Colombia por triunfo de "El Tigre" se desvanece ante el aumento de los riesgos fiscales
Los inversionistas esperan anuncios del gabinete y un plan concreto para sanear las maltrechas finanzas públicas antes de volver a invertir en lo que habían sido algunas de las mejores operaciones en los mercados emergentes.
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El repunte que acompañó la llegada al poder de Abelardo de la Espriella en Colombia ya se está desvaneciendo. Los inversionistas esperan anuncios del gabinete y un plan concreto para sanear las maltrechas finanzas públicas del país antes de volver a invertir en lo que habían sido algunas de las mejores operaciones en los mercados emergentes.
Según los últimos datos disponibles, la rentabilidad adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda pública colombiana frente a la estadounidense se amplia cada día de esta semana, tras la fuerte caída sufrida el mes anterior a la votación del pasado domingo. Los bonos en dólares también cedieron terreno, frenando algunas de las mejores rachas de rendimiento recientes en el mundo en desarrollo.
El peso, que cotizaba cerca de su nivel más alto en más de cinco años, también bajó en casi todas las sesiones de esta semana.
El repunte —conocido por algunos como “El Comercio del Tigre”, en referencia al apodo de De la Espriella, utilizado incluso por el Presidente Donald Trump— rápidamente se tornó cauteloso. La grave situación fiscal del país, la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Colombia, y la escasa ventaja de De la Espriella sobre su rival de izquierda generaron inquietud sobre las perspectivas de los mercados colombianos.
“El margen de victoria de De la Espriella fue muy estrecho, el ajuste fiscal necesario es muy grande, y el hecho de que casi el 50% de la sociedad quisiera continuar con la agenda de Petro podría significar que la ejecución del ajuste fiscal encuentre resistencia”, afirmó David Austerweil, subdirector de cartera de VanEck. Al mismo tiempo, “las valoraciones no son precisamente baratas”.
El retroceso comenzó casi inmediatamente después de su victoria, y los bonos en dólares borraron las ganancias iniciales apenas unas horas después del inicio de la sesión de este lunes. Los bonos con vencimiento en 2036, algunos de los más líquidos, cayeron en cuatro de los cinco días de esta semana. El índice bursátil de referencia de Colombia, que se desplomó más del 4% este lunes, se encamina a su peor semana desde marzo de 2020.
“La corrección fue más que justa”, afirmó Daniel Guardiola, analista de BTG Pactual en Bogotá. “La siguiente fase del repunte necesitará mayor solidez. El dinero fácil ya pasó”.
Expectativa del mercado por el equipo económico de De la Espriella
Los mercados renovarán su interés en Colombia si se producen anuncios positivos sobre la elección de los miembros del gabinete y el plan fiscal, así como sobre fuentes alternativas de financiación, afirmó Armando Armenta, economista sénior de AllianceBernstein en Nueva York.
Una pregunta clave para los inversionistas es quiénes formarán parte del equipo económico de De la Espriella. Bajo el mandato de Gustavo Petro, el cargo de ministro de Hacienda cambió cuatro veces antes de que finalmente se decidiera por Germán Ávila, un leal que le permitió aumentar el gasto público y abogó por fuertes recortes de tipos de interés.
El año pasado, Ávila suspendió la regla fiscal del gobierno, lo que provocó un déficit presupuestario del 6,4% del producto interno bruto, uno de los mayores jamás registrados fuera de los períodos de emergencia económica.
De la Espriella basó su campaña en políticas favorables a las empresas, como recortes de impuestos, un mayor control del gasto y medidas para impulsar la inversión privada. Esta semana, reiteró algunas de esas promesas, aunque sin entrar en detalles y con un tono más moderado.
En su primer discurso como presidente electo, prometió nombrar miembros del gabinete "irreprochables" y "capaces".
Según Guardiola, se espera que su equipo económico sea más ortodoxo y esté dispuesto a enfrentarse al presidente cuando la situación lo requiera.
Espacio para manifestarse
Los inversionistas también esperan que De la Espriella ofrezca indicios de un plan fiscal creíble, con propuestas claras para la reducción del gasto.
Esta parte de la agenda dependerá de su capacidad para crear una coalición sólida en el Congreso. Su partido cuenta con solo cuatro escaños en el Senado, aunque los partidos tradicionales Centro Democrático y Cambio Radical, que tienen una amplia representación legislativa, ya le han prometido su apoyo.
“El mercado le dará tiempo al nuevo gobierno para adaptarse, con el riesgo de que la magnitud del recorte del déficit primario propuesto no cumpla con las expectativas”, dijo Armenta, de AllianceBernstein.
Para José Luis Hernández, jefe de operaciones de la correduría local Corficolombiana, la "Operación Tigre" -una combinación de tomar posiciones largas en deuda en moneda local y vender en corto el dólar frente al peso, según su punto de vista- todavía tiene margen de mejora.
“Estamos en un periodo oscuro, lleno de incertidumbre y volatilidad”, dijo. “Pero en realidad no importa si las cifras son malas, la gente apuesta a que pueden mejorar”.
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