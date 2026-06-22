La empresa que construyó la caja blindada utilizada por Abelardo De La Espriella para su protección
Blindex acumula más de tres décadas de operación en la industria del blindaje y, a la fecha, reporta más de 14.000 vehículos con el sistema de seguridad.
Noticias destacadas
Detrás del simbolismo político de la caja blindada utilizada por Abelardo De La Espriella, aparece una de las empresas con mayor trayectoria en la industria del blindaje en Colombia. Se trata de Blindex, una compañía que acumula más de tres décadas de operación y que registra una posición relevante en el mercado de soluciones de protección vehicular dentro y fuera del país.
De acuerdo con información de la compañía, Blindex ha blindado más de 14.000 vehículos en el mercado nacional y ha exportado más de 2.000 unidades a zonas de conflicto, segmento en el que consolidó reconocimiento internacional como proveedor de vehículos blindados de altas especificaciones.
La empresa señala que su enfoque está centrado en soluciones de protección para clientes corporativos, institucionales y particulares, bajo estándares especializados de seguridad. Dentro de su hoja de ruta, Blindex proyecta mantener su liderazgo en Colombia y ampliar su presencia comercial en otras regiones del país y América Latina hacia 2027.
Actualmente, la firma opera tres plantas de blindaje en Bogotá, Cali y Barranquilla, desde donde presta servicios de fabricación, mantenimiento, garantía, posventa y alquiler de vehículos blindados. Su portafolio también incluye la fabricación de vidrios blindados, blindaje arquitectónico y el desarrollo de proyectos especiales adaptados a necesidades de seguridad específicas.
Blindaje de vehículos
La empresa ofrece protección balística para automóviles particulares y corporativos con garantía de por vida para los cristales por efectos de deslaminación.
Blindex ofrece una modalidad de arrendamiento/renta de autos blindados enfocada principalmente al sector corporativo. El servicio puede ser de días, meses o años, y el canon de arrendamiento incluye impuestos, Soat, póliza todo riesgo, pico y placa (en las ciudades donde aplique), impuesto de rodamiento, revisiones periódicas del vehículo, cambio de llantas, batería y demás repuestos.
Para leer la nota completa, ingresa a La República.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”
A juicio del veedor de Edyce (autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país), en el escenario de una liquidación apenas se pagaría 76% de las acreencias garantizadas, sin que los prestamistas valistas tengan posibilidad de recuperar algo.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete