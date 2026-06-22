La empresa que construyó la caja blindada utilizada por Abelardo De La Espriella para su protección

Blindex acumula más de tres décadas de operación en la industria del blindaje y, a la fecha, reporta más de 14.000 vehículos con el sistema de seguridad.

Detrás del simbolismo político de la caja blindada utilizada por Abelardo De La Espriella, aparece una de las empresas con mayor trayectoria en la industria del blindaje en Colombia. Se trata de Blindex, una compañía que acumula más de tres décadas de operación y que registra una posición relevante en el mercado de soluciones de protección vehicular dentro y fuera del país.

De acuerdo con información de la compañía, Blindex ha blindado más de 14.000 vehículos en el mercado nacional y ha exportado más de 2.000 unidades a zonas de conflicto, segmento en el que consolidó reconocimiento internacional como proveedor de vehículos blindados de altas especificaciones.

La empresa señala que su enfoque está centrado en soluciones de protección para clientes corporativos, institucionales y particulares, bajo estándares especializados de seguridad. Dentro de su hoja de ruta, Blindex proyecta mantener su liderazgo en Colombia y ampliar su presencia comercial en otras regiones del país y América Latina hacia 2027.

Actualmente, la firma opera tres plantas de blindaje en Bogotá, Cali y Barranquilla, desde donde presta servicios de fabricación, mantenimiento, garantía, posventa y alquiler de vehículos blindados. Su portafolio también incluye la fabricación de vidrios blindados, blindaje arquitectónico y el desarrollo de proyectos especiales adaptados a necesidades de seguridad específicas.

Blindaje de vehículos

La empresa ofrece protección balística para automóviles particulares y corporativos con garantía de por vida para los cristales por efectos de deslaminación.

Blindex ofrece una modalidad de arrendamiento/renta de autos blindados enfocada principalmente al sector corporativo. El servicio puede ser de días, meses o años, y el canon de arrendamiento incluye impuestos, Soat, póliza todo riesgo, pico y placa (en las ciudades donde aplique), impuesto de rodamiento, revisiones periódicas del vehículo, cambio de llantas, batería y demás repuestos.

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