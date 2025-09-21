Israel afirma que reconocimiento de Estado palestino por parte del Reino Unido y otros países socava la paz

Canadá, el Reino Unido y Australia han reconocido formalmente un Estado palestino, sumándose a un creciente consenso mundial e impulsando una política que ha generado críticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Israel afirmó el domingo que el reconocimiento de un Estado palestino por parte del Reino Unido y otros países desestabiliza aún más la región y socava las perspectivas de una solución pacífica al conflicto.

"Israel no aceptará ningún texto desvinculado o imaginario que intente obligarle a aceptar unas fronteras indefendibles", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en X.

Reconocimiento del Estado palestino

Los gobiernos de Canadá y Australia anunciaron la medida en comunicados separados el domingo, calificándola de "esfuerzo internacional coordinado" para lograr una solución de dos Estados. El primer ministro Keir Starmer anunció posteriormente en un comunicado en video que el Reino Unido se sumaba a la iniciativa.

“Si bien Canadá no se hace ilusiones de que este reconocimiento sea una panacea, este reconocimiento está firmemente alineado con los principios de autodeterminación y los derechos humanos fundamentales reflejados en la Carta de las Naciones Unidas y la política consistente de Canadá durante generaciones”, según la declaración de la oficina del Primer Ministro Mark Carney.

Starmer, Carney y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, están cumpliendo sus compromisos previos de unirse a aliados como Francia en el reconocimiento de Palestina. Se espera que otros también den el paso en el contexto de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que comienzan esta semana en Nueva York, uniéndose así a 147 de los 193 Estados miembros que ya han otorgado la condición de Estado a Palestina.