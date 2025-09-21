Click acá para ir directamente al contenido
Israel afirma que reconocimiento de Estado palestino por parte del Reino Unido y otros países socava la paz

Canadá, el Reino Unido y Australia han reconocido formalmente un Estado palestino, sumándose a un creciente consenso mundial e impulsando una política que ha generado críticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Por: Reuters/EFE

Publicado: Domingo 21 de septiembre de 2025 a las 16:20 hrs.

