La campaña de Kamala Harris recauda US$ 310 millones en julio, más del doble que Donald Trump

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, recaudó un récord de US$ 310 millones en julio, según su campaña, lo que le dio a la esperada candidata demócrata una ventaja en efectivo sobre el republicano Donald Trump.

El monto de Harris, que incluye dinero recaudado para su campaña, el Comité Nacional Demócrata y los partidos estatales, es más del doble de los US$ 138,7 millones que recaudó Trump, el candidato republicano, en julio. Comenzó agosto con US$ 377 millones en efectivo, el mayor fondo de reserva en este momento de un ciclo electoral y más de los US$ 327 millones que Trump informó tener en el banco.

La campaña afirmó que la recaudación de julio se vio favorecida por “el mejor mes de recaudación de fondos de base en la historia presidencial”.

La avalancha de dinero pone de relieve cómo Harris, que se presentó a la contienda el 21 de julio tras la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a su campaña de reelección, ha galvanizado a los votantes y donantes demócratas, que rápidamente se han unido en torno a un nuevo abanderado. Biden vio congeladas las donaciones hacia el final de su campaña, y los donantes quedaron consternados por la desastrosa actuación del presidente en el debate.

La cifra supone un avance preocupante para la campaña de Trump, que vio aumentar su recaudación de fondos en el segundo trimestre y borró lo que había sido una enorme ventaja para Biden. El expresidente republicano comenzó julio con 45 millones de dólares más en efectivo que Biden.

El total de Harris incluye US$ 200 millones que recaudó en la semana después de que Biden terminara su candidatura y la respaldara para la nominación demócrata.

Los donantes de base que dieron menos de US$ 200 representaron el 94% de los 4,2 millones de donaciones recibidas, según la campaña. De los tres millones de personas que donaron, dos millones hicieron su primera donación y el 60% fueron mujeres. Grupos de coalición, entre ellos Black Women for Harris y Latinas for Harris, recaudaron US$ 20 millones.

Harris busca convertirse en la primera mujer negra presidenta en la historia de Estados Unidos.

“La enorme muestra de apoyo que hemos visto en tan poco tiempo deja claro que la coalición de Harris está movilizada”, dijo la directora de campaña de Harris, Julie Chávez Rodríguez.

Harris ha recibido el apoyo de algunos importantes donantes demócratas. El gestor de fondos de cobertura George Soros manifestó su apoyo poco después de que Biden la respaldara, al igual que los partidarios del partido en Wall Street y en Hollywood. Los multimillonarios Mark Cuban, Reid Hoffman y Vinod Khosla estuvieron entre los más de 200 capitalistas de riesgo que respaldaron públicamente su campaña el miércoles.

La campaña ha gastado mucho dinero en medios y recursos para conseguir votos en noviembre. Tiene más de 260 oficinas en estados en disputa, con más de 1.400 empleados. La campaña también está gastando 50 millones de dólares en medios pagos antes de la Convención Nacional Demócrata que comienza en Chicago el 19 de agosto.

Más de 170.000 nuevos voluntarios se han unido a la campaña, que el fin de semana pasado celebró 2.300 eventos para movilizar simpatizantes en estados en disputa.