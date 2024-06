Macron advierte que avance de partidos de extrema derecha e izquierda en las encuestas podría provocar una guerra civil en Francia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente Emmanuel Macron dijo que las agendas de los bloques de extrema derecha y extrema izquierda en las próximas elecciones legislativas de Francia enfrentan al pueblo entre sí, llegando incluso a decir que los partidos “extremos” podrían desencadenar una “guerra civil”.

El plan de Agrupación Nacional -de extrema derecha- para abordar el crimen y la inseguridad “se refiere a personas de una religión o de un origen: divide y conduce a una guerra civil”, dijo Macron en una entrevista con un podcast de Génération Do It Yourself transmitido el lunes por la noche. La extrema izquierda Francia Insumisa, que forma parte de una alianza improvisada apresuradamente, también está promoviendo una política sectaria que provocaría hostilidades similares, dijo.

Los comentarios cada vez más estridentes del bando de Macron reflejan un último intento de cortejar a los votantes moderados mientras su partido centrista va detrás del Agrupación Nacional y el izquierdista Nuevo Frente Popular en las encuestas a menos de una semana de la primera ronda de votación. Un encuestador incluso sugirió que el partido de extrema derecha podría lograr una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, aunque el sistema de votación de dos vueltas de Francia dificulta los pronósticos.

En los días posteriores al sorpresivo llamado de Macron a elecciones para renovar la Asamblea Nacional hace dos semanas, sus aliados han salido a hablar de los peligros de que la extrema derecha o la extrema izquierda lleguen al poder. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha dicho que un gobierno del Agrupación Nacional de Marine Le Pen dañaría la “paz civil”, sin proporcionar ninguna evidencia que respalde su afirmación. También ha advertido que tanto la extrema derecha como la izquierda serían desastrosas para la economía.

Los partidos de oposición han acusado a Macron y sus aliados de infundir miedo para asustar a los votantes. El líder del partido Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, rechazó el lunes el comentario de Macron sobre la “guerra civil”, diciendo que es el presidente quien tiende a dividir a los franceses.

“Siempre está presente cuando se trata de provocar incendios”, dijo, en alusión a las recientes tensiones políticas en el territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia.

Últimas encuestas

Los comentarios del partido de Macron han hecho poco para detener el ascenso de la Agrupación Nacional y la alianza de la izquierda en las encuestas. El partido de Le Pen ganaría la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas con 36%, según la última encuesta Ifop-Fiducial sobre intenciones de voto publicada este lunes. La alianza de partidos de izquierda obtendría el 29,5%, mientras que el grupo de Macron conseguiría solo 20,5%.

Los inversores se deshicieron de activos franceses en los días posteriores al llamado de Macron a la votación, preocupados por cómo un nuevo gobierno podría estirar aún más el déficit presupuestario del país. La agitación llevó la semana pasada la prima de riesgo de los bonos franceses frente a los alemanes al nivel más alto desde 2012, aunque ese diferencial se redujo ligeramente el lunes.