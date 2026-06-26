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Terremoto en Venezuela: siguen labores de rescate mientras crece el número de víctimas fatales

El sector privado está colaborando en coordinación con el gobierno, el cual informó que acudirá a reservas del FMI por US$ 200 millones para atender la emergencia.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Venezuela terremoto Economía latinoamericana Francisca Guerrero FMI crisis humanitaria
<p>Personas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas. Foto: Reuters</p>

Personas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas. Foto: Reuters

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