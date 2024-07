Trump evalúa designar a Jamie Dimon como secretario del Tesoro EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El exPresidente Donald Trump se sentó con Bloomberg Businessweek en su resort de golf Mar-a-Lago en Palm Beach, para una amplia entrevista de 90 minutos sobre el estado de la economía y los negocios de Estados Unidos, y su agenda para un posible segundo mandato en la Casa Blanca.

En la entrevista, realizada apenas unas semanas antes de recibir formalmente la nominación del Partido Republicano para presidente, Trump fue claro sobre sus intenciones si volviera al poder. Resumió su agenda económica en “tasas de interés e impuestos bajos”, y dijo que había un “tremendo incentivo para hacer las cosas y traer negocios de vuelta a nuestro país”.

Con los demócratas sumidos en la confusión sobre si reemplazar al presidente Joe Biden en la fórmula y las encuestas que muestran que Trump gana terreno en los estados clave que determinarán el resultado de las elecciones de noviembre, los republicanos están en condiciones de tener potencialmente el control de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, lo que les permitiría introducir cambios radicales en las políticas.

De ser reelegido, Trump prometió instaurar nuevos aranceles (y presionar a aliados y adversarios de Estados Unidos para que le den concesiones comerciales), además de renovar recortes impositivos que están por expirar, permitir más perforaciones para impulsar la producción energética nacional, reducir las regulaciones y dar rienda suelta a la industria de las criptomonedas, al tiempo que pone freno a las grandes empresas tecnológicas. Y dejó en claro su voluntad de cambiar radicalmente las doctrinas de política exterior estadounidense de larga data, como la de proteger a Taiwán de las amenazas chinas.

Trump dijo que permitiría que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cumpla su mandato completo hasta el 31 de enero de 2028. Eso garantizaría que Powell continúe trabajando profundamente en una posible segunda administración de Trump.

“Le permitiría cumplir su condena”, dijo Trump, “especialmente si pensara que está haciendo lo correcto”.

El exPresidente dijo que le gustaría reducir la tasa impositiva corporativa del 21% actual a un mínimo del 15%. Si ese objetivo resulta demasiado difícil de alcanzar, se conformaría con reducirlo al 20%, una cifra que justificó diciendo que le gustaba su "simplicidad".

¿Qué papel desempeñará Dimon?

Trump comentó que ha cambiado su opinión sobre el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, a quien el año pasado calificó de “globalista muy sobrevalorado”.

El republicano señaló que podía imaginar a Dimon, que se cree que está considerando una carrera política, como “alguien a quien consideraría” para secretario del Tesoro.

Si Dimon es elegido, podría encontrar una administración llena de exejecutivos, como el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum , quien dirigió la startup Great Plains Software Inc. antes de venderla a Microsoft Corp. , y el gobernador de Virginia , Glenn Youngkin , ex co-director ejecutivo de Carlyle Group Inc.

“Youngkin es un candidato de primer nivel”, afirma Trump. “Me encantaría tenerlo en mi administración”.

La defensa de Taiwán

Trump se mostró indiferente ante la idea de defender a Taiwán de la agresión china, un principio de larga data de la política exterior estadounidense que goza de un amplio apoyo bipartidista. Su escepticismo se basa en parte en lo que él considera las dificultades prácticas de defender una isla al otro lado del mundo, así como en el deseo de que Taiwán pague a Estados Unidos por su protección.

"Quiero decir, ¿qué tan estúpidos somos? Se llevaron todo nuestro negocio de chips", dijo Trump. "Son inmensamente ricos.

“No creo que seamos diferentes de una póliza de seguros”, continuó. “¿Por qué hacemos esto?”

Trump insistió en que no se indultaría a sí mismo si fuera condenado por un delito federal en los casos pendientes en su contra.



"No lo consideraría", dijo.