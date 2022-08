Fondos para deudas incobrables de China no son caballeros blancos en crisis inmobiliaria

Los administradores de deudas incobrables de China, catalogados hace solo seis meses como posibles caballeros blancos del sector inmobiliario en ruinas, han resultado ser parte del problema.

Los préstamos agresivos a los desarrolladores en apuros durante los años de auge del sector han acosado a los fondos de US$ 730 mil millones con fuertes pérdidas crediticias, lo que ha hecho caer sus bonos y ha obligado a Beijing a sopesar un plan preliminar para reestructurar el sector, según personas familiarizadas con el asunto.

Los problemas de los cuatro mayores administradores de préstamos morosos de China han empeorado a medida que la crisis inmobiliaria se profundizó este año, lo que significa que es poco probable que rescaten el sector hasta que pongan en orden sus propias finanzas.

El papel de salvador es uno de los que las empresas de gestión de activos, o AMC, se establecieron para desempeñar a raíz de la crisis financiera asiática cuando los bancos chinos se tambaleaban al borde del colapso. La más grande, China Huarong Asset Management, tipificó la podredumbre que se produjo más tarde cuando se vio obligada a aceptar un rescate de US$ 6.100 millones el año pasado y su residente fue ejecutado por delitos como el soborno.

Los fondos “no pueden seguir rescatando el mercado inmobiliario de China esta vez”, dijo Victor Shih, autor de “Factions and Finance in China: Elite Conflict and Inflation”. “Sus propios balances ya están tan cargados de deudas incobrables que simplemente no tienen la capacidad de digerir más”.

En febrero de este año los reguladores miraban a las AMC como una solución a la crisis, y pidieron a Huarong y China Cinda Asset Management que ayudaran a reestructurar a los desarrolladores débiles, adquirir proyectos inmobiliarios estancados y comprar préstamos morosos.

Estos mismos fondos sacaron billones de yuanes de préstamos incobrables de los balances de los cuatro bancos más grandes hace dos décadas. Una vez que se restableció la estabilidad, los fondos, con activos combinados de más de 5 billones de yuanes, se expandieron a nuevos sectores que van desde seguros hasta corretaje y cada vez más bienes raíces.

Exposición de la propiedad

Los cuatro grandes administradores (Huarong, Cinda, China Great Wall Asset Management y China Orient Asset Management) han prestado dinero a la mayoría de los 50 principales desarrolladores del país a lo largo de los años. Solo Cinda y Huarong tienen una exposición de más de 200.000 millones de yuanes, y la propiedad representa casi el 50% de los negocios de adquisición y reestructuración en Cinda y Huarong, según sus documentos.

Una de las oportunidades más lucrativas fueron los préstamos indirectos a empresas inmobiliarias. Los administradores de dinero se harían cargo de las obligaciones de préstamos y bonos bajo la premisa de que los constructores los recomprarían con una prima del 10% al 12%, según una persona familiarizada con las inversiones.

Eso funcionó en un ciclo ascendente ya que los desarrolladores usaron el dinero para comprar más terrenos y generar ingresos vendiendo apartamentos que aumentaron de valor.

El cambio a bienes raíces convirtió cada vez más a los AMC en bancos en la sombra. En un ejemplo reciente, Huarong canalizó dinero al desarrollador en dificultades Citychamp Dartong, cobrando un interés del 11%, según una presentación de junio. Eso está muy por encima de los costos de endeudamiento de Huarong de alrededor del 4,5%, lo que da como resultado un buen diferencial.

La música se detuvo cuando China implementó medidas estrictas para frenar la deuda de los desarrolladores, privandolos de su motor de crecimiento al igual que los bloqueos de Covid-19 frenaron las ventas y los precios de las viviendas y socavaron la confianza del consumidor.

Ahora las AMC están pagando el precio de sus apuestas inmobiliarias. Huarong, el mayor fondo, espera una pérdida de 18.900 millones de yuanes para la primera mitad del año debido a deterioros crediticios, lo que llevó a Moody's Investors Service a revisarlo para una posible rebaja. Está previsto que Huarong y Cinda informen los resultados completos mañana lunes.

