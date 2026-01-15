María "Cuky" Pérez en Congreso Futuro: “¿Elegimos el contenido o simplemente aceptamos una predicción?”

La experta en datos abordó el poder de la inteligencia artificial (IA) y la urgencia de pasar de usuarios pasivos a personas capaces de entender cómo funcionan estos sistemas, impulsando además iniciativas que buscan democratizar el acceso a estas herramientas y generar nuevas oportunidades laborales.

¿Te ha pasado? Luego de varios minutos scrolleando en Netflix te cansas y terminas viendo la película que la plataforma te recomienda, esa que tiene un alto porcentaje de coincidencia contigo: ¿Elegimos ese contenido o simplemente aceptamos una predicción? Con ese ejemplo, la economista experta en datos, María Cuky Pérez comenzó su presentación en Congreso Futuro 2026, advirtiendo que hoy vivimos en un entorno dominado por algoritmos altamente eficientes, capaces de anticipar nuestras preferencias incluso antes de que encendamos la televisión.

Vivió 23 años en Silicon Valley. Ahí fue testigo de la evolución del ecosistema tecnológico donde pasaron de crear aplicaciones que respondían a necesidades concretas, hasta un ecosistema obsesionado con solo una cosa: convertir los clics y likes en señales de nuestra conducta, para que los algoritmos los utilizaran, aprendieran y predijeran el comportamiento de los usuarios.

La experta explicó distintos hitos en la evolución de nuevas tecnologías como Google -que ordenó el caos de toda la información que existía en internet- Netflix, que introdujo la personalización de contenidos, así como también habló sobre los avances en IA, que marcaron el camino hacia sistemas capaces de comprender lenguaje, imágenes y contexto. Ese proceso culmina con la irrupción de modelos generativos como ChatGPT, que transformaron la forma en que las personas acceden a la información: hoy los algoritmos no solo muestran contenidos, sino que los jerarquizan y sintetizan en tiempo real, influyendo directamente en cómo se toman decisiones.

“Cuando (la máquina) nos entrega solamente una respuesta -o la que está más arriba- nosotros empezamos a comprender y pensar que esa es la respuesta correcta”, enfatizó. En este escenario, Cuky expresa que la IA es bastante poderosa, avanzó demasiado rápido y sigue moviéndose con gran agilidad, sin embargo, a su parecer, algo falta, invitando a reflexionar: “¿Cuál es el manual de usuario hoy en día? No existe”, asevera.

Un oficio con impacto social

Al volver a Chile, la economista -junto a su marido Miguel Socías- se propusieron crear un oficio para enseñar cómo funciona esta tecnología y bajo la premisa: “No tienes que ir a hacer un doctorado para entender cómo funciona esta tecnología”, se vincularon a la fundación Soymás, donde impulsaron un programa que forma a madres jóvenes, en contextos vulnerables, como analista de datos junior. La iniciativa busca una transformación donde las mujeres pasan de usuarias de tecnología a personas capaces de comprender cómo funcionan los algoritmos y trabajar con datos a gran escala, abriéndoles nuevas oportunidades laborales.

Como ejemplo del impacto concreto de esta formación, la expositora relató el caso de Claudia Urbina, egresada de la sede de La Pintana, quien este año inició su práctica en una de las empresas más grandes del país. Lejos de tareas tradicionales, hoy trabaja creando agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar y coordinar procesos de forma autónoma. Un modelo de trabajo que, según planteó, ya no pertenece al futuro, sino que está transformando hoy la manera en que se organizan y operan las empresas.

“Claudia no acepta una predicción. Claudia entiende cómo funciona el sistema y yo diría que esa capacidad de comprender cómo funcionan estos sistemas es quizás la habilidad más importante, que es la que tenemos que desarrollar hoy en día”, finalizó.