Effie Awards Chile 2025: destacando ideas que dan resultados

En un escenario cada vez más desafiante para marcas y agencias, donde se espera que cada acción comunique, conecte y convierta, Effie Awards Chile se ha consolidado como el certamen principal, encargado de destacar lo que realmente importa en una campaña: la efectividad.



Organizado por Valora, el concurso cumple 35 años reconociendo las estrategias de marketing que logran mover la aguja, impactar en el negocio y generar valor para las marcas, instituciones y audiencias. A diferencia de otros festivales de creatividad, “aquí no basta solo con una buena idea, se requiere demostrar que funcionó y que cumplió con los objetivos”, indica Diego Hermosilla, director ejecutivo de Valora.



En línea con los cambios del mercado y los desafíos que enfrentan hoy avisadores y agencias, la edición 2025 llega con novedades importantes, este año se incorporaron 12 nuevas categorías (diez de industria y dos categorías especiales):

Automotriz

Cuidado de Mascotas

Cultura & Arte

Dispositivos Electrónicos

Entretenimiento & Deportes

Gobierno / Servicios Públicos

Higiene & Cuidado Personal

Media Content Partnerships

Salud & Bienestar

Social Media

Snacks, Confites & Postres

Viaje & Turismo

“Incorporamos dos categorías especiales que hacen mucho sentido con el marketing de hoy y con las tendencias que estamos viendo tanto a nivel local como global. Son Media Content Partnerships y Social Media, espacios que reflejan cómo ha evolucionado la forma en que las marcas se conectan con sus audiencias”, explicó Pablo Oyarzún, director de Programas en Valora.



El objetivo, según Hermosilla, es permitir que más agencias y avisadores compitan en condiciones más equitativas, midan su desempeño dentro de su propia industria y visibilicen el aporte del marketing desde nuevos formatos y plataformas.



Gran Effie: los ingredientes para hacer historia



En septiembre de 1992 se emitió por primera vez un spot protagonizado por el actor Guido Vecchiola, que advertía sobre los riesgos de conducir con imprudencia durante Fiestas Patrias. Tres décadas más tarde, las cifras de fallecidos seguían siendo exactamente las mismas. Esa inquietante coincidencia fue el punto de partida de La Misma Historia Se Repite, la campaña que convirtió al Gobierno de Chile en el primer avisador público en ganar un Gran Effie.



La Misma Historia Se Repite , campaña ganadora del Gran Effie 2024 .



Creada por la agencia FRI para Conaset y el Gobierno de Chile, la campaña no solo se quedó con el máximo reconocimiento de los Effie Awards Chile 2024, sino que demostró que la creatividad —incluso desde lo institucional y con presupuestos acotados— puede lograr un impacto concreto y medible.



“Cuando nos dimos cuenta de que las cifras no habían cambiado en tres décadas, entendimos que el problema no era la falta de campañas, sino que el mensaje simplemente había perdido fuerza. Ahí decidimos volver a contarlo, pero con el peso del tiempo encima”, recuerda Andrés Díaz, socio y director general creativo de FRI. Recrear el icónico spot de los años noventa fue más que un gesto nostálgico, fue una decisión estratégica y emocionalmente inteligente.



La pieza fue calcada plano a plano: misma música, mismos encuadres, mismo protagonista. Solo que esta vez, con 30 años más. Una metáfora visual impecable que activó la memoria colectiva y sacudió la conversación pública.



La ejecución no fue fácil, el equipo tuvo tres semanas para levantar la idea, gestionar derechos, convencer al actor, contactar a Silvio Caiozzi —director del spot original—, y crear un lanzamiento multiplataforma con alcance nacional. Todo en coordinación con los equipos de Secom y CONASET, en un trabajo que Díaz califica como “verdaderamente colaborativo”.



La efectividad como eje del marketing



Desde los primeros minutos del lanzamiento, la campaña fue un fenómeno. Trending topic en redes sociales, cobertura orgánica en prensa, reproducción masiva en plataformas digitales. Y lo más relevante: una baja del 38% en los fallecimientos por accidentes viales durante Fiestas Patrias respecto al año anterior.



El resultado no sólo validó la idea, sino que confirmó el rol transformador de las buenas campañas. “Comunicar bien no es un complemento, es una herramienta de gestión”, ha señalado en distintas instancias Montserrat Bauzá, jefa del Departamento de Marketing de la SECOM.



“Las buenas ideas dan miedo. Si todo te parece fácil, probablemente no estás haciendo algo que vaya a mover la aguja”, afirma Díaz. De esta forma, el caso que protagonizó el Gran Effie 2024 no fue solo un reconocimiento a una gran idea, también fue una reivindicación del marketing como herramienta concreta de cambio social y una validación del modelo que premia Effie Awards Chile desde hace 35 años: creatividad con impacto medible.



Para Pablo Oyarzún, el sello del concurso ha sido claro desde sus inicios, “ganar un Effie es mucho más que obtener un premio. Para un avisador, es la confirmación de que su estrategia tuvo resultados reales; para una agencia, es una validación profesional que puede traducirse en nuevos negocios”, explica.



Consejos y buenas prácticas para presentar un caso



Lo primero que deben tener en cuenta quienes presentan sus casos es que lo que se premia en Effie Awards Chile no es una campaña llamativa, sino su aporte concreto al negocio o a la sociedad. Por lo que construir un caso sólido requiere tanto de una estrategia robusta como de una narrativa clara, convincente y bien argumentada.



“No basta con tener buenos resultados, hay que saber contarlos bien. El jurado de Effie está compuesto por profesionales del mismo ecosistema, y cada detalle importa: desde los datos hasta la forma en que se redacta el caso”, sostiene Diego Hermosilla.



Según Hermosilla, uno de los errores más frecuentes es subestimar la escritura del caso. “Muchas postulaciones fallan por errores simples: datos mal ingresados, narrativas confusas, o incluso faltas de ortografía que le restan profesionalismo a la presentación”, advierte.



Desde la dirección de programas, Pablo Oyarzún refuerza esa idea. “No hay una receta única para ganar un Effie, pero los casos que logran destacar son los que están bien pensados en cada etapa: desde los objetivos hasta los resultados, pasando por el contexto, el público y el storytelling”.



El llamado es a tomar el proceso con seriedad, dedicar tiempo a la postulación y revisar cada sección con cuidado. Incluso recomiendan hacer una revisión externa antes de enviar. “Pasenle el caso a alguien que no haya trabajado en él. Eso permite detectar errores o vacíos que el equipo ya no ve”, sugiere Hermosilla.



Además el equipo organizador pone a disposición de los interesados herramientas como la sesión How to Win (disponible en YouTube) y ofrece reuniones de orientación personalizadas para ayudar a cada postulante a identificar las fortalezas de su caso.

Entre las recomendaciones clave destacan:

Definir pocos objetivos (idealmente dos o tres), claros y medibles.

Elegir correctamente las categorías, según la naturaleza y fortalezas del caso.

Alinear los resultados con los objetivos planteados desde el inicio.

Evitar errores de redacción, datos incompletos o formatos mal presentados.

Aprovechar las herramientas de apoyo como la sesión How to Win o las reuniones de orientación que ofrece Valora.



“Ganar un Effie es demostrarle a la industria, con evidencia, que una campaña no solo fue creativa, sino que aportó al negocio. Es una forma concreta de validar el trabajo bien hecho”, resume Hermosilla.

Fechas clave para postular a los Effie Awards Chile 2025