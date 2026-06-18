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Estudio revela que el principal reto para acelerar la inversión en retail media es la medición

Pasar de la promesa de los datos a decisiones más accionables para las marcas. Ese fue uno de los ejes del Retail Media Forum, donde Comscore presentó un estudio regional sobre el avance de esta tendencia en América Latina.

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Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 13:00 hrs.

Negocios Retail ANDA marketing
<p>Alejandro Enriquez de Comscore. Foto gentileza de ANDA</p>

Alejandro Enriquez de Comscore. Foto gentileza de ANDA

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