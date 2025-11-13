Abif sobre aplazamiento del Sistema de Finanzas Abiertas: "Permitirá hacer una adecuada y buena implementación”

El presidente del gremio bancario, José Manuel Mena, hizo estas declaraciones en el marco de la presentación del IEF del Banco Central.

En el marco de la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2025, este jueves, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, valoró la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de aplazar la entrada en vigencia del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de la Ley Fintech, desde julio de 2026 hasta el mismo mes en 2027.

“Valoramos tener un plazo adicional que permita hacer una adecuada y buena implementación”, sostuvo Mena.

Agregó que, dentro de este ámbito está el sistema de pagos, donde “es gravitante el rol del Banco Central para garantizar la continuidad y la estabilidad de la cadena de pagos. En esta materia es imperativo la revisión de la Ley de Fraudes”.

Además, recalcó que Chile es el único país donde se aplicó el concepto de culpa grave o dolo y la judicialización impuesta en el territorio nacional, “tampoco es una práctica internacional”, comentó Mena.

Por otro lado, cuestionó la ausencia de seguros para los clientes frente a los engaños, lo que según el ejecutivo, “hoy día está prohibido por la ley, lo que es una situación inédita”.

Asimismo, afirmó que el ciclo negativo que han experimentado los créditos, es una situación que “demanda evaluar la revisión de políticas como la tasa máxima convencional, la cual incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han recomendado eliminar por sus efectos adversos”.

Mena también recalcó una serie de hitos que presentó el documento. Encabezando el listado, Mena destacó la implementación de Basilea III, donde la banca ha aumentado su base de capital, pasando de un índice de adecuación de capital de 13% en 2019, a casi 17% en la actualidad.

Sin embargo, “los requerimientos regulatorios resultan más exigentes que en jurisdicciones comparables”, afirmó Mena. En esa línea, comentó que hacia el futuro, considera importante dar prioridad a la evaluación del marco de capital, con énfasis en la implementación de modelos internos y modernización de los requisitos de capital aplicable a riesgo de mercado.