Bancos destinaron $ 133 mil millones en indemnizaciones a extrabajadores el año pasado

Implicó una expansión de 38,3% respecto de los recursos dirigidos a este ítem en 2024.

La adopción de nuevas tecnologías por parte de la banca trajo como consecuencia que estas instituciones se hayan visto en la necesidad de ir cerrando sucursales y oficinas, junto con una disminución de la planta de trabajadores.

El gasto de la banca por el pago de beneficios a empleados por término de contrato laboral, es decir, indemnizaciones, alcanzó un gasto de $ 133.398 millones a noviembre de 2025, según publicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Lo anterior implicó un alza de 38,3% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando alcanzó $ 96.439 millones.

Mientras que el total nacional de empleados en bancos alcanzó las 52.503 personas, lo que significó una disminución de 612 trabajadores en comparación con noviembre de 2024.

El podio

Banco Itaú lideró el listado, ya que alcanzó gastos por indemnizaciones de $ 31.795 millones, lo que significó un alza de 82,1% en un año.

Así, la entidad brasileña reportó que un total de 4.610 personas trabajaban en las oficinas del banco al undécimo mes de 2025, lo que significó una disminución de 71 personas en 12 meses.

En segundo lugar, se posicionó Bci -que reporta al regulador sus operaciones en Chile, Estados Unidos y Perú-, ya que informó $ 24.849 millones en indemnizaciones, lo que implicó un aumento de 39,4% en un año.

Además, la firma ligada a la familia Yarur anotó la mayor baja de empleados en el período de un año. En noviembre de 2025 registró 7.499 trabajadores, 260 menos en comparación al mismo mes de 2024.

Por detrás le siguió Banco de Chile, que destinó $ 21.240 millones en el pago de beneficios a empleados por término de contratos laborales, es decir, un alza de 12,2% en comparación con noviembre de 2024, período en el que el banco ligado al grupo Luksic y Citi se posicionó en el primer lugar de la tabla.