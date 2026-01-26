Bci inicia proceso para la conformación de una sociedad matriz llamada "Bci Group"
Tendrá bajo su control a dos bancos independientes entre sí. Por un lado, estarán Bci Chile, Miami, Perú y Securities y, por el otro, City National Bank of Florida (CNB).
Noticias destacadas
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) este lunes, Bci informó un cambio en la estructura societaria de la compañía.
Se trata de la creación de una sociedad matriz o holding llamada Bci Group, que tendrá bajo su control a dos bancos independientes entre sí. Por un lado, Bci, incluyendo Bci Miami, Bci Perú, Bci Securities y las filiales locales y, por el otro, City National Bank of Florida (CNB).
Este paso también permitirá presentar de manera más clara los resultados e indicadores de cada negocio y facilitar su comparación con otros referentes del mercado, junto con asignar de forma más eficiente el capital y diversificar fuentes de financiamiento, lo que se traducirá en un mayor potencial de creación de valor para todos los accionistas.
Pasos a seguir
En una primera fase del proceso, Empresas Juan Yarur -accionista controlador de Bci- constituirá Bci Group como una sociedad de inversiones y le aportará el total de su participación en el banco.
Una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus títulos.
El paso siguiente será la división del banco en dos estructuras Bci más sus filiales por un lado, y CNB, por el otro.
Conforme a la normativa, la operación requiere autorizaciones de la CMF y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
Asimismo, el banco afirmó a través de un comunicado que la protección de los intereses de los accionistas minoritarios será prioritaria y accederán al mismo valor y beneficios que el accionista controlador.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
Sostiene que terrenos de su propiedad han sido gravados con restricciones arbitrarias. “El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios”, destacó.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete