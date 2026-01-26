Bci inicia proceso para la conformación de una sociedad matriz llamada "Bci Group"

Tendrá bajo su control a dos bancos independientes entre sí. Por un lado, estarán Bci Chile, Miami, Perú y Securities y, por el otro, City National Bank of Florida (CNB).

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) este lunes, Bci informó un cambio en la estructura societaria de la compañía.

Se trata de la creación de una sociedad matriz o holding llamada Bci Group, que tendrá bajo su control a dos bancos independientes entre sí. Por un lado, Bci, incluyendo Bci Miami, Bci Perú, Bci Securities y las filiales locales y, por el otro, City National Bank of Florida (CNB).

Este paso también permitirá presentar de manera más clara los resultados e indicadores de cada negocio y facilitar su comparación con otros referentes del mercado, junto con asignar de forma más eficiente el capital y diversificar fuentes de financiamiento, lo que se traducirá en un mayor potencial de creación de valor para todos los accionistas.

Pasos a seguir

En una primera fase del proceso, Empresas Juan Yarur -accionista controlador de Bci- constituirá Bci Group como una sociedad de inversiones y le aportará el total de su participación en el banco.

Una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus títulos.

El paso siguiente será la división del banco en dos estructuras Bci más sus filiales por un lado, y CNB, por el otro.

Conforme a la normativa, la operación requiere autorizaciones de la CMF y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Asimismo, el banco afirmó a través de un comunicado que la protección de los intereses de los accionistas minoritarios será prioritaria y accederán al mismo valor y beneficios que el accionista controlador.