Caso Interlocking: cambio de estrategia legal de la FNE desata oposición de LarrainVial

El requerimiento de interlocking que inició la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra LarrainVial, Consorcio, Banco de Chile y Juan Hurtado Vicuña ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se adentra a las primeras audiencias para comenzar los descargos.

De cara a ello, esta semana se conoció que la FNE solicitó al Tribunal suspender la vista de la causa que estaba programada para el 24 de enero para el caso relacionado a LarrainVial, Consorcio y Juan Hurtado.

Además, requirió la cancelación para abordar la arista de Banco de Chile y Consorcio por el rol de Hernán Büchi como director de ambas compañías que estaba citada para el 28 de febrero.

Desde el persecutor económico pidieron al TDLC que la vista de ambas causas sea de manera conjunta y simultánea. Argumentaron que esta petición se justifica ya que ambas casos “emanan de la misma investigación de la FNE, presentan mercados relevantes y agentes económicos comunes, además de abordar discusiones y defensas semejantes en relación con el alcance de la prohibición de interlocking”.

La FNE añadió que esta medida “evita la reiteración innecesaria de actuaciones judiciales y la materialización de eventuales comportamientos oportunistas por alguna de las partes del proceso y, a su vez, propicia una debida coherencia entre procedimientos que se encuentran íntimamente relacionados”.

La postura de LarrainVial

Frente a la solicitud de la FNE, el Tribunal decidió aceptar la solicitud y quedó pendiente en fijar una nueva vista de la causa que se hará de manera simultánea.

No obstante, la defensa de LarrainVial presentó reparos a esta iniciativa y mostró su negativa. Los abogados de la firma manifestaron que no han sido recurridos a la causa que concierne al rol de Hernán Büchi como director de Banco de Chile y Consorcio debido a que no participa en ninguno de los mercados relevantes definidos por la FNE en ese proceso y tampoco Büchi fue director o ejecutivo principal de LarrainVial.

Precisaron que “la única semejanza que presentan ambas causas es en cuanto a la conducta imputada y uno de los requeridos (Consorcio Financiero), lo que es a todas luces insuficiente para afirmar que estén íntimamente relacionadas”.

Por ello, reprocharon que “pareciera que la verdadera motivación de la FNE sería alegar ambas causas de manera simultánea para obtener algún tipo de ventaja, involucrando a LarrainVial en un caso completamente distinto”.

LarrainVial criticó que la solicitud de la FNE “responde exclusivamente a un comportamiento oportunista y contrario a sus actos propios”. Agregaron que si las causas fueran similares se habría demandado de manera conjunta, o bien, habría pedido derechamente la acumulación de los dos casos en uno.

La compañía hizo presente al TDLC que durante el juicio, la misma Fiscalía ha mantenido separados ambos procesos durante toda su tramitación. Respecto a los descargos de LarrainVial, el TDLC aún no se pronuncia.