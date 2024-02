Citi sube el sueldo de la CEO Jane Fraser a US$26 millones por su estrategia de reorganización y pese a caída en resultados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Citigroup aumentó el salario de la CEO Jane Fraser en un 6% en 2023 a US$26 millones, a pesar de que las ganancias del banco cayeron casi un 40% en medio de una reorganización radical.

El banco dijo en una presentación regulatoria el martes que su remuneración, que consiste en US$ 1,5 millones en salario base y un bono de US$ 24,5 millones, se basó en que Fraser está racionalizando la estrategia de Citi y ha anunciado "el conjunto de cambios más trascendentales en su modelo organizativo y de gestión desde la crisis financiera de 2008”.

Los cambios que Fraser describió el año pasado están resultando en al menos 20.000 recortes de empleos en Citi, el tercer banco estadounidense por activos.

Fraser, una veterana de la consultora McKinsey y del banco de inversión Goldman Sachs, asumió el cargo a principios de 2021 con el mandato de arreglar a Citi después de que el banco hubiera tenido un desempeño inferior al de sus pares durante años. Como parte de su estrategia, ha anunciado planes para retirarse de la banca minorista en 14 mercados extranjeros.

Fraser también está tratando de liberar a Citi de una orden de consentimiento de 2020 con los reguladores bancarios que le exigía actualizar los procesos y la tecnología después de que transfirió por error US$ 900 millones a los acreedores de uno de sus clientes, Revlon.

Los rivales JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Goldman también han aumentado el salario de sus directores ejecutivos para 2023.

El salario de Jamie Dimon de JPMorgan, cuyo banco reportó ganancias récord para 2023, aumentó alrededor de un 4% a US$ 36 millones. James Gorman, que renunció como director ejecutivo de Morgan Stanley a principios de 2024, recibió US$ 37 millones, un aumento interanual del 17,5%. Goldman aumentó el salario de David Solomon en un 24% a US$ 31 millones.

Bank of America recortó el salario de Brian Moynihan, su principal ejecutivo, en un 3%, o US$ 1 millón, a US$ 29 millones.

Al decidir el salario de Fraser, Citi dijo que el comité de compensación de su junta directiva también había considerado "niveles de pago competitivos del mercado para los directores ejecutivos de instituciones pares".