CMF aplica multa de $ 9 millones a Banco Security, ahora BICE, por déficit de encaje en moneda extranjera
Durante el 9 de marzo y el 8 de abril de 2025, la firma operó con un déficit que alcanzó los US$ 830.303.
Noticias destacadas
Este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Banco Security (hoy Banco BICE), por UF 234 -aproximadamente $ 9.300.000- por operar con un déficit de encaje en moneda extranjera.
Así, la multa es consecuencia de que el banco, que tras la fusión operó con un déficit entre el encaje mantenido y el encaje exigido entre el 9 de marzo y el 8 de abril de 2025 de US$ 830.303, en infracción a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley General de Bancos.
En los que se establece que las empresas bancarias deberán mantener, por sus depósitos a la vista y a plazo u obligaciones, los encajes que determine el Banco Central, el que es exigido según los saldos promedios que registran en un período mensual los depósitos, captaciones y otras obligaciones computables, en moneda nacional y extranjera.
El regulador afirmó que, lo anterior, dio cuenta de que la institución no adoptó oportunamente las medidas para evitar el déficit en el periodo indicado.
Así, el 22 de abril del año pasado, el banco informó respecto al problema, el cuál fue ocasionado por imprecisiones en los registros y controles de cuadratura del saldo mantenido en el Banco Central.
La situación fue corregida y regularizada de manera inmediata, además se precisó que, durante todo el período en que se produjo el déficit, la posición de liquidez y la disponibilidad de moneda extranjera del Banco Security se mantuvo ampliamente excedentaria.
