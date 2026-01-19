CMF autoriza a Tenpo para funcionar como banco
Desde este lunes, el neobanco cuenta con un plazo máximo de un año para iniciar sus actividades.
Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que, tras la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, autorizó el funcionamiento de Tenpo Bank Chile, entidad que cuenta con el respaldo del grupo Credicorp.
Se trata de la tercera y última etapa que se debía cumplir para obtener la licencia bancaria, de acuerdo con la normativa vigente. Así, se acredita que la entidad se encuentra preparada para desarrollar su giro.
De acuerdo con lo contemplado en la Ley General de Bancos (art.31) Tenpo Bank Chile cuenta con un plazo máximo de un año para iniciar sus actividades.
Tenpo contará con productos como cuentas corrientes, créditos de consumo y depósitos a plazo para los 2,5 millones de clientes de la aplicación móvil, a quienes se les ofrecerá evolucionar al neobanco sin costo.
“Hoy es un día histórico para Tenpo y para el sistema financiero de Chile. Hace aproximadamente 20 años que nuestro país no vivía la creación de un nuevo banco enfocado en personas. Nos llena de orgullo ser el primer neobanco de Chile, los que nos permitirá construir una oferta financiera más amplia que la que tenemos actualmente”, explicó el CEO y cofundador de Tenpo, Fernando Araya.
Agregó que “nuestros nuevos productos tendrán como eje ser simples, seguros, transparentes y accesibles. Aspiramos a ser un referente en innovación financiera, acompañando a las personas en cada etapa de su vida y construyendo confianza a largo plazo”.
Por su parte, el CEO de Credicorp, Gianfranco Ferreri aseguró que "esta evolución también fortalece la apuesta regional que venimos desarrollando a través de Krealo, nuestro corporate venture capital, desde donde impulsamos iniciativas escalables, alineado a nuestro propósito de mejorar vidas y acelerar los cambios que nuestros países necesitan”.
El proceso se inició en enero de 2024, cuando Tenpo presentó ante el regulador su solicitud de licencia bancaria. En octubre de ese año obtuvo la autorización provisional, y en febrero de 2025 se le otorgó la autorización de existencia.
