El mercado anticipa cuál debe ser la principal tarea de la fusión entre Bicecorp y Grupo Security

Los planes trazados por Bicecorp y Grupo Security para una fusión entre ambas compañías apuntan a, una vez que se concrete, iniciar los procesos de integración de las empresas en 2025. De cara a esta fase, en el mercado apuntan que será clave mantener su cuota de participación en la banca y resguardar su cartera de clientes.

Esto, porque en la última década el sistema financiero ha sido testigo de dos uniones: Itaú-CorpBanca y Scotiabank-BBVA. En ambos hitos, el resto de los actores de la banca trató, con diferentes resultados, ganar terreno en medio de las integraciones. Y es que en el sector, cada porcentaje de participación de mercado ganado representa un terreno conquistado que se traduce en mayor escala del negocio. El negocio completo de Bicecorp y Grupo Security agrupa un total de 2,4 millones de clientes.

Al respecto, el senior manager de Auditoría de PwC Chile, Marco Núñez, y el gerente de Auditoría de la misma consultora, David Parraguez, recalcaron que “es importante sacar lecciones de procesos previos y tratar lo antes posible acelerar la integración de procesos operacionales, estrategias comerciales y cumplimiento regulatorio”.

A modo de ejemplo, cuando Scotiabank adquirió Banco del Desarrollo en noviembre de 2007 por US$ 1.030 millones, se esperaba que el banco tomara un 6,7% de la participación de mercado en colocaciones. Cinco años después finalizó con un 4,8%. Esto quedó grabado en la entidad canadiense y fue su principal inquietud cuando absorbió al BBVA en 2018 tras desembolsar más de US$ 2.200 millones, para no perder ni un solo porcentaje de cuota de mercado y retener a los clientes. Hoy Scotiabank tiene el 14,1% de participación.

La misma situación ocurrió con la fusión entre Itaú y CorpBanca. Se informó a los inversionistas que el banco en conjunto tendría un 12,6% de participación del mercado al integrarse ambas operaciones en 2016. Hoy el banco tiene el 9,8% de participación de mercado en colocaciones excluyendo las cifras provenientes del exterior.

Por ello, el managing director y socio de BCG en Chile, Alfonso Astudillo, reconoció que “los procesos de fusión son difíciles” y más aún teniendo en cuenta que “muchas veces otros bancos intentan capturar a algunos de los clientes durante el proceso de fusión, y deben estar atentos”.

Similar visión planteó que líder de Value Creation Services en Deloitte, Andrés Rodríguez, que mencionó que “lo importante es entender que estos procesos de integración son complejos y largos, por múltiples detalles a tener en cuenta y la presión de los stakeholders por materializar sinergias y obtener resultados lo antes posible”.

La hoja de ruta

Las estimaciones en Bicecorp y Grupo Security es que durante el segundo semestre de este año se cierre la transacción tras obtener las autorizaciones regulatorias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Si todo marcha al pie de la letra, en 2025 comenzarían los procesos de unión de las filiales de ambos holdings.

Frente a este trabajo de integración, Astudillo de BCG consideró que las dos firman “deben definir un plan de integración claro y asegurar que las sinergias prometidas se vayan capturando. Al mismo tiempo, es clave que puedan mantener o mejorar su nivel de atención y servicio con sus clientes”.

Para este plan, Rodríguez de Deloitte expuso que los holdings deben diseñar y establecer los lineamientos, prioridades y el diseño de la nueva entidad. Enfatizó que “la cercanía con los clientes y la ampliación de la oferta de servicios es clave, establecer una comunicación fluida con los colaboradores y seguir de cerca la captura de sinergias”.

En cuanto a la estrategia comercial, en PwC apuntaron que “sería confuso establecer ofertas de crédito que sean diferenciadas de acuerdo con la entidad de procedencia de cada cliente. Anteriores fusiones, en el mercado bancario chileno, nos enseñan que estos procesos son complejos, donde una implementación ineficiente puede presentar costos a clientes y entidades y cuyo mayor costo podría producir una pérdida de participación del mercado”.

Rodríguez reconoce que la tarea de Bicecorp y Grupo Security no es sencilla teniendo en consideración que deben unir diferentes negocios que operan en distintas empresas que pertenecen a la matriz, a diferencia de lo que observó el mercado en los casos de Scotiabank e Itaú, ya que en este caso hay banca, seguros de vida, inversiones, pero también existen rubros ajenos al ADN de Bicecorp como es Travel Security e Inmobiliaria Security.

También hay que tener en cuenta otra diferencia que es la presencia internacional de Grupo Security a través de sus negocios de seguros y viajes en Perú. De hecho, una de las dudas entre los analistas del mercado es si habrá desinversiones en estas áreas. Desde Grupo Security reconocieron que por ahora no hay respuestas.

“Típicamente estos procesos pueden tomar de nueve a 12 meses generalmente asistidos por consultores expertos. Si bien siempre es complejo, en este caso implementar la integración de los cuatro negocios principales y al mismo tiempo mantener la continuidad en industrias reguladas aumenta la complejidad”, sostuvo Rodríguez.