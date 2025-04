Fondos de inversión privados: hay espacio para mejorar la información a los inversionistas

Además de la regulación prudencial y la conducta de mercado, uno de los mandatos de la CMF es el desarrollo de mercado. A fines de 2024, el regulador presentó una agenda sobre la materia y abrió un llamado a los actores del sistema para que enviaran sus propuestas.

De acuerdo con Iglesias, se recibieron un total de 227 propuestas de más de 45 entidades y/o personas. Lo que viene en los próximos meses es la realización de talleres temáticos que abordarán cinco ejes prioritarios: gobiernos corporativos; plataformas de negociación e infraestructuras de mercado; profundidad del mercado de capitales; financiamiento de empresas de menor tamaño; y promoción del ahorro.

“Estamos avanzando en el trabajo de organizar y sistematizar estas propuestas para preparar la agenda a discutir en cada uno de estos talleres. Luego, con los resultados del trabajo en estas instancias, construiremos la agenda de iniciativas para impulsar el desarrollo del mercado financiero”, dice.

- ¿En qué se van a materializar estos talleres?

- El objetivo es identificar aquellos cambios regulatorios, perfeccionamientos normativos, cambios legales o ajustes de otra naturaleza que sean necesarios introducir al mercado financiero para facilitar y promover su desarrollo. Estos talleres van a comenzar a realizarse relativamente luego (fines de mayo o junio). Y este esfuerzo debería culminar antes de fin de año.

- Y luego de eso vendrían las propuestas como agenda propiamente tal.

- Sobre la base del informe que se prepare al finalizar los talleres, se identificarán las actividades a ser incluidas en nuestros planes de regulación bianuales.

Fondos de inversión privados

- A propósito de buscar mejoras normativas, ¿ve espacios de mayor regulación a la industria de fondos, en especial, los fondos de inversión privados (FIP)?

- Los FIP no están dentro del perímetro de fiscalización de la CMF, excepto en lo que se refiere a la obligación de sus administradores de proporcionar información a la CMF para el control de su número de aportantes, que tiene que ser menor que 50. Considero que esta regulación es suficiente, especialmente cuando los aportantes de este tipo de fondos son inversionistas calificados.

Sin embargo, veo un área de potencial mejora para estudiar y analizar. Es el caso de los fondos públicos que están regulados por la CMF dirigidos a inversionistas no calificados y que, a su vez, invierten en FIP.

En ese caso particular, hay un problema potencial de falta de información, ya que muchas veces esos inversionistas no calificados no llegan a tener información de cuáles son los activos subyacentes al FIP en el cual su fondo publico invierte. Ese es un tema que estamos analizando para decidir si existe o no un espacio de mejora, que se referiría básicamente a la regulación de información que se debe entregar.

- Otro de los desafíos normativos para 2025 es la puesta en marcha del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de la Ley Fintech. ¿Cuáles son los planes para este año?

- Lo primero que debo decir es que vamos a cumplir con los plazos y el SFA estará operando en las fechas y con la gradualidad que fijó la ley. Es un trabajo intenso que está demandando recursos muy importantes de la CMF y que también impone exigencias a todos los partícipes del sistema fintech, pero en el cual estamos avanzando.

Hoy estamos llegando a la etapa de empezar a publicar las normas técnicas de funcionamiento, que son muy relevantes para resguardar la protección de datos de los clientes del sistema. En julio de 2026 se inicia la entrada en vigencia comenzando con el intercambio de cierto tipo de información que puede ser compartida entre los actores sin que sea necesario obtener el consentimiento del cliente. Luego, se irá abriendo gradualmente la posibilidad de intercambio de información adicional, que requiere el consentimiento del cliente. El proceso culmina a mediados del año 2029.