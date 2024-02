Goldman aumenta en 24% la bonificación de su CEO luego de un desplome en las ganancias anuales de la compañía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Goldman Sachs aumentó en 24% a US$ 31 millones la bonificación de su CEO, David Solomon, en un año donde las utilidades del gigante de Wall Street se desplomaron.

El directorio del banco de inversión elevó la retribución de Solomon después de que las ganancias cayeran también un 24% en 2023, y de que la empresa pasara gran parte del año limando asperezas internas y presentando a los inversionistas una estrategia simplificada. Tras renunciar a sus ambiciones de banca minorista, Goldman ha vuelto a centrarse en las líneas de negocio adoptadas por los predecesores de Solomon.

Las remuneraciones del banquero de 62 años incluyen un salario base de US$ 2 millones y US$ 29 millones en retribución variable, de los cuales US$ 20,3 millones vienen en forma de acciones restringidas, según una declaración al regulador. Su aumento salarial fue superior al de todos los CEO de grandes bancos estadounidenses cuya remuneración se ha hecho pública.

El comité de compensación de Goldman citó el "liderazgo decisivo de Solomon al reconocer la necesidad de clarificar y simplificar la estrategia de futuro de la empresa", de acuerdo con la declaración. Aunque eso "afectó negativamente a los resultados en el corto plazo", las medidas "fueron fundamentales para reorientar la empresa con una plataforma mucho más sólida para 2024 y más allá".

A diferencia del año pasado, el anuncio del bono se hizo después de la reunión anual de los altos ejecutivos de la empresa en Florida.

Medidas internas

Las acciones de Goldman avanzaron 12% en 2023, situándose en cuarto lugar entre los seis mayores bancos estadounidenses. La firma comenzó el año embarcándose en una de sus mayores rondas de recortes de empleo de la historia, eliminando unos 3.200 puestos de trabajo.

El año pasado, el banco se vio perjudicado por la congestión de los mercados de capitales, que limitó las comisiones y amplió las pérdidas en inversiones inmobiliarias, así como por el fracaso de su estrategia de consumo. El resultado fue que Goldman sólo obtuvo una utilidad neta de US$ 8.520 millones, muy por debajo del ritmo de los últimos años.

Aunque el banco sigue promocionando tres divisiones en sus resultados, ha evitado destacar lo que denomina el negocio de "soluciones de plataforma" y ha estado dirigiendo a los inversionistas para que se centren en su banco de inversión y en el negocio de gestión monetaria. Estos dos grupos representaron alrededor del 95% de los ingresos de Goldman el año pasado.

En enero, JPMorgan informó que había recompensado a Jamie Dimon con US$ 36 millones por el año pasado, 4,3% más que el monto del año anterior. Morgan Stanley aumentó el sueldo de James Gorman en 17% a US$ 37 millones, por su último año como CEO de la firma.