Los activos totales bajo gestión de BlackRock superan las estimaciones y llegan a US$ 10 billones en el cuarto trimestre de 2023

Los clientes de BlackRock Inc. se volcaron a sus fondos a largo plazo en el cuarto trimestre, añadiendo US$ 63.000 millones a ETF y otros productos, en una señal de que los inversionistas pusieron el efectivo a trabajar a medida que los mercados de acciones y bonos subían.

Las entradas de capital y el aumento de los mercados en los últimos tres meses del año hicieron que los activos totales bajo gestión de BlackRock superaran los US$ 10 billones (millones de millones), dijo el viernes el mayor gestor de activos del mundo en un comunicado. Eso superó la estimación de US$ 9,8 billones de los analistas encuestados por Bloomberg, pero apenas alcanzó el récord de activos gestionados de hace dos años.

"BlackRock logró un crecimiento orgánico diferenciado y un margen operativo a través de condiciones de mercado e industria históricamente desafiantes en 2022 y 2023", dijo el CEO, Larry Fink, en el comunicado. "Cuando los inversionistas estuvieron dispuestos a volver a poner su dinero a trabajar, lo hicieron con BlackRock".

Los clientes también agregaron US$ 33 mil millones al negocio separado de administración de efectivo y a los fondos del mercado monetario de la empresa, lo que demuestra cómo la empresa se está posicionando cada vez más como una ventanilla única para invertir. Invirtieron US$ 88 mil millones en los ETF de la empresa y US$ 32 mil millones en los fondos de renta fija de BlackRock.

Los ingresos netos ajustados de BlackRock aumentaron un 7% respecto al año anterior a US$ 1.500 millones, o US$ 9,66 por acción, superando la estimación promedio de Wall Street de US$ 8,88 por acción. Los ingresos aumentaron un 7% a 4.600 millones de dólares.

Los resultados se producen después de que los clientes de BlackRock retiraran US$ 13.000 millones de fondos a largo plazo en el tercer trimestre. En los últimos tres meses de 2023, los mercados de acciones y bonos se recuperaron cuando los inversores comenzaron a concluir que la Reserva Federal dejaría de subir las tasas de interés y, en cambio, recurriría a los recortes este año.