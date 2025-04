Los traders del Citi ayudaron a Fraser a acercarse a su objetivo de rentabilidad en el primer trimestre

Citigroup Inc. se acercó a un objetivo clave de rentabilidad en el primer trimestre, ya que los operadores de la firma superaron las expectativas y el banco obtuvo una cifra récord de ingresos de sus negocios de gestión patrimonial y minorista.

La división de trading aprovechó la volatilidad en los mercados globales para registrar US$ 6.000 millones en ingresos durante el período, impulsada por un aumento del 8% en renta fija y un aumento del 23% en la negociación de acciones. Esto superó el promedio de US$ 5.740 millones de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.

El negocio de gestión patrimonial del banco, un área clave bajo la dirección de Jane Fraser, registró un aumento del 24% en los ingresos, alcanzando un récord de US$ 2.100 millones. El mayor aumento provino de la división Wealth at Work del banco, que ofrece asesoramiento personalizado a abogados y firmas de servicios profesionales.

En conjunto, los resultados ayudaron a Citigroup a elevar su rentabilidad sobre el capital común tangible (ROC), un indicador clave de rentabilidad, al 9,1% en el trimestre. Fraser se ha marcado como objetivo alcanzar entre el 10% y el 11% en esa métrica para finales del próximo año, lo que lo acercaría más a sus pares.

Como parte de ese esfuerzo, reorganizó el banco, contrató líderes externos y eliminó miles de puestos. La compañía también está renovando su administración y sus controles para evitar las persistentes sanciones regulatorias.

Los ingresos netos de toda la empresa aumentaron un 21%, hasta los US$ 4.100 millones, en los primeros tres meses del año, o US$ 1,96 por acción. Esta cifra superó con creces el promedio de US$ 1,84 estimado por los analistas.

Aún detrás de competidores en acciones

Aun así, los ingresos por acciones de Citigroup, que intenta ampliar su oferta de servicios de primera calidad, se quedaron por debajo de los aumentos de más del 40% de sus rivales JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley.

Además, los ingresos por suscripción de deuda y acciones cayeron durante el trimestre, ya que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de Donald Trump paralizó la actividad de acuerdos.

La extensa guerra comercial del presidente estadounidense ha agitado los mercados y ha avivado el temor de que Estados Unidos pueda verse sumido en una recesión. A pesar de eso, los banqueros de inversión de la firma lograron registrar un aumento del 12% en ingresos, a US$ 2 mil millones, impulsado en gran medida por las tarifas de fusiones y adquisiciones que se cerraron durante el trimestre.

“Cuando todo esté dicho y hecho, y los desequilibrios comerciales de larga data y otros cambios estructurales hayan quedado atrás, Estados Unidos seguirá siendo la principal economía del mundo y el dólar seguirá siendo la moneda de reserva”, afirmó Fraser.

Crecientes provisiones

Citigroup también reservó US$ 2.700 millones para préstamos morosos, un aumento del 15% con respecto al año anterior. Esta cifra superó el aumento del 9% que esperaban los analistas.

La división de banca personal estadounidense de la firma registró ingresos trimestrales récord de US$ 5.200 millones. Esto se produjo a pesar de una caída del 11% en los ingresos de su unidad de servicios minoristas, que ofrece tarjetas de crédito de marca compartida y de marca blanca con empresas como Home Depot Inc. y Best Buy Co. Inc.

Services, una gigantesca operación de transferencia de dinero que es la más rentable de las cinco unidades del banco, registró sus mejores ingresos en el primer trimestre en diez años.