Modernización del mercado de capitales y Ley Fintech: los desafíos pendientes de la CMF, según Berstein

Este viernes, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein presentó el balance de su gestión 2022-2025 como timonel del regulador.

Uno de los objetivos de este período fue avanzar en el desarrollo del marco de regulación, fiscalización y sanción de la CMF.

Berstein afirmó que, en los cuatros años de gestión, se iniciaron 445 procedimientos sancionatorios, de los cuales no todos han sido terminados.

“Tenemos más de 500 personas jurídicas y naturales sancionadas y tenemos más de UF 700.000 en multas durante este período”, aseguró la presidenta.

Además, recalcó los desafíos que todavía le quedan al regulador por implementar, por ejemplo, Basilea III, ya que actualmente se encuentra en la revisión de los modelos estándar y la evaluación de modelos internos de gestión de riesgos.

Asimismo, hizo énfasis en la Ley fintech y el Sistema de Finanzas Abiertas, “que va a ser un tremendo desafío para los próximos años”.

También quedó pendiente la implementación del sistema de deuda consolidada, que busca ampliar la información sobre obligaciones financieras, incluyendo el buen comportamiento de pago.

Al listado se sumó avanzar en la comprensión de la implicancia que tiene la inteligencia artificial sobre las empresas y el sistema financiero en su conjunto, como también sus riesgos.

De igual manera, se buscará continuar con el desarrollo de un modelo de supervisión, conocido como Suptech, apalancado al uso intensivo de tecnologías en la industria fintech y que fortalezca la ciberseguridad y el riesgo operacional.

La presidenta agregó “coordinar con la agencia de protección de datos y la agencia nacional de ciberseguridad, con las cuales vamos a tener que relacionarnos en el futuro para una efectiva regulación y supervisión de las materias”.

Y dentro de la agenda de desarroll, afirmó que uno de los desafíos es la modernización del mercado de capitales, donde se publicará un documento al respecto durante el primer semestre de este año y se implementará una hoja de ruta.

El futuro de Berstein

A pocas semanas de que su cargo como presidenta de la CMF termine, Berstein aseguró que “esta es una institución tremendamente desafiante, además me tocó en una época en la cual la CMF estaba en plena integración y con enormes desafíos de implementación de una gran cantidad de leyes”.

Agregó que su experiencia ha sido positiva, donde “se han logrado grandes avances”. Sobre su futuro laboral, explicó que continúa cumpliendo su rol como presidenta, “así que ya habrá tiempo para pensar en el futuro”.