Parodi y su última conversación con Piñera: “Estaba preocupado por Chile. Pensando qué hacer”

En 1985, Patricio Parodi, actual presidente de Consorcio, asistió a su primera entrevista de trabajo en Citicorp. En frente estaba Sebastián Piñera, quien se transformó en su primer jefe y posteriormente un gran amigo.

Durante los últimos días compartieron en el sur de Chile, antes de que el exPresidente Piñera falleciera sorpresivamente este martes.

Diario Financiero contactó a Patricio Parodi para que narrara en primera persona cómo fue su relación con Piñera. Este es su relato.

“Qué se pude decir de un hombre que lo hizo todo, lo sabía todo, que lo quería todo. Me tocó conocerlo en 1985. Fue mi primera entrevista de trabajo. Me sorprendió. Me cautivó.

Después me enseñó lo que es trabajar bien. Con rigor. Con disciplina. Con pasión. Me enseñó a estar en los detalles sin perder la perspectiva real. Era un maestro, pero de esos que lideran con el ejemplo. Que van por delante. Que no titubean. Que saben medir los riesgos y que saben tomarlos.

Una tarde me llamo a su oficina. Me preguntó qué quería hacer de mi vida. Trabajar le contesté. Me miró sin impaciencia. Me dijo sí, pero para hacer eso bien le conviene estudiar más. Y me empujó a irme a Harvard. Se preocupó de escribir una carta de recomendación demasiado conceptuosa. Me la mostró. Me dio vergüenza. Y me dijo que él sabía lo que hacía. Siempre sabía lo que hacía.

A mi vuelta de USA de nuevo me llamó. Él ya se había transformado de empresario a político. Y de nuevo lo hizo con excelencia, pasión y rigor. Estudiaba todo, las leyes, los discursos, historia, con esa disciplina que tienen los grandes intelectuales. Sin duda era intelectual, pero sobre todo era un emprendedor. Un hacedor de cosas. Uno que no mira lo que hacen los demás, uno que hace cosas que los demás miran. Y algunos como yo siempre admiramos”.

“Nunca nada lo abatía”

“Pasaron los años y no sé por qué siempre seguimos en contacto. En mucho contacto. Sentí lo que era estar cerca de una persona colosal. De un hombre íntegro. De un trabajador incansable. Con los años entendí por qué era tan especial. Tenía un gran corazón. Enorme. Quería a su familia. A la patria. A sus amigos. Los quería de una manera especial. Profunda. Intensa. Única. Siempre pensó en grande. Nunca nada lo abatía.

Recuerdo una vez haberle preguntado cómo estaba. Era en esos episodios donde yo pensaba que cualquiera estaría muy mal. Me contestó: ‘Sigo firme. Haciendo lo que hay que hacer cueste lo que cueste’.

Tuve la suerte de verlo el día antes de su partida. Me pasó a ver. Me sacó a pasear en lancha. Me preguntó por mis hijos y nietos. Después yo le pregunté si estaba aliviado de no estar a cargo de los incendios en Viña del Mar. Y me contestó que esa mañana había pasado dos horas con excolaboradores haciendo minutas para mandarle al Gobierno actual, dado la experiencia de ellos en las catástrofes anteriores. No. No estaba aliviado. Estaba preocupado por Chile. Pensando qué hacer.

Me dejó al rato en mi casa. Mientras subía pensé: Qué hombre. Qué energía. Qué amor por la patria. Qué lujo para este país.

Ayer (martes), cuando pude rezar en Lago Ranco frente a sus restos mortales le pedí al Todopoderoso que lo tenga en su reino, a la Virgen del San Cristóbal, a la que tenía gran cariño, que acompañe a este hijo ilustre de Chile. Y que ella, que sabe lo buen esposo que fue, que sabe el papá preocupado que fue, que sabe el abuelo ‘chocho’ que era, le hable cosas buenas a su Señor. A Jesús.

Presidente Piñera, muchas gracias. Descanse en paz. Y no se olvide de nosotros que seguimos en la lucha cotidiana recordando al más grande”.