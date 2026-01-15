Principales bancos de Wall Street cierran 2025 con alzas en sus utilidades salvo JPMorgan

La mayor entidad financiera de Estados Unidos culminó el ejercicio anterior con una caída de 2%, mientras que su beneficio neto al cuarto trimestre descendió 7% interanual.

Esta semana, los principales bancos de Wall Street reportaron sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025, período en que los principales actores del mercado anotaron alzas en sus ganancias, salvo JPMorgan.

Si bien los analistas coincidieron en que las entidades anotaron sólidos rendimientos, hubo matices asociados “en el soporte de ingresos por intereses y, sobre todo, de trading en un entorno de mayor volatilidad”, aseguró el head of research de XTB Latam, Ignacio Mieres.

A lo anterior se suma que las distintas estrategias que se concretaron durante el período presionaron segmentos específicos de las entidades.“Los resultados también evidenciaron un escenario de normalización, el que involucra menor crecimiento en algunos segmentos, mayores costos operativos y una atención creciente sobre la calidad crediticia”, planteó a DF el jefe de análisis de GHTrading, Renato Campos.

US$4.617 millones en utilidades registró Goldman Sachs el cuarto trimestre.

Goldman Sachs y BofA, las sorpresas

En esta temporada de resultados, hubo dos entidades que, a juicio de los analistas, se coronaron como las sorpresas positivas del trimestre: Goldman Sachs y Bank of America (BofA).

El primero superó con holgura las proyecciones del mercado, tras registrar utilidades por US$ 4.617 millones en el cuarto trimestre, con un incremento interanual de 12%. En tanto, en el conjunto del año, sus utilidades crecieron 20,3%, llegando a US$ 17.180 millones.

A esto se sumó un récord histórico en Wall Street por el negocio de trading de acciones, con ingresos por US$ 4.310 millones. De acuerdo con Bloomberg, se superó el máximo histórico registrado por un banco en la plaza.

Otra de las sorpresas positivas fue BofA, que superó “las expectativas tanto en ingresos como en utilidades, impulsado por un desempeño mejor de lo previsto en mercados y una mayor eficiencia operativa”, según Campos.

Sus utilidades del cuarto trimestre anotaron un incremento de 12,36%, hasta US$ 7.647 millones, mientras que, al cierre del año, crecieron 13% a US$ 30.509 millones.

Por el contrario, la mayor entidad financiera de la plaza, JPMorgan, fue una de las sorpresas negativas del período y se convirtió en el único banco de Wall Street en cerrar el trimestre con una caída de 7% en sus ganancias, hasta US$ 13.025 millones. A nivel acumulado en 2025, cerró con un retroceso de 2% con utilidades de US$ 57.048 millones.

Morgan Stanley y Citi

Por su parte, Morgan Stanley cumplió con las expectativas de los analistas y reportó un crecimiento de 19% en sus utilidades en el cuarto trimestre, alcanzando los US$ 4.250 millones. En el conjunto del año, el avance fue de 26% para cerrar en US$ 16.861 millones.

Citigroup, en tanto, sufrió los efectos de una ambiciosa reestructuración, lo que llevó a la firma a cerrar el último trimestre con una caída de 13% en sus utilidades, que bajaron a US$ 2.500 millones. A pesar de ello, las utilidades anuales crecieron 13% y llegaron a US$ 14.306 millones.