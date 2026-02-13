Maulén remarca que reducir la deuda histórica mejora la valorización de Blanco y Negro y cuestiona precio de la OPA realizada por Mosa
El director de ByN comunicó a la CMF su opinión respecto a la rebaja en la deuda y la Oferta Pública realizada por la otra parte del directorio.
Noticias destacadas
A menos de una semana para que finalice la Oferta Pública de Adquisición lanzada por el actual presidente de ByN, Aníbal Mosa, buscando poder consolidar su poder dentro del directorio -actualmente cuenta con un 36% de las acciones-, continúa generando repercusiones tras el anuncio de la rebaja histórica en la deuda que mantiene la concesionaria (quién es codeudora solidaria) con la Tesorería General de la República (TGR).
El director de ByN perteneciente al bloque Vial, Ángel Maulén, le comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) esta semana su postura respecto a la OPA realizada por Mosa.
En primera instancia, el director sostuvo que si la oferta llegaba a concretarse “llevará a la concentración y control del poder en el grupo oferente, grupo que en el pasado no ha logrado los mejores resultados deportivos deseables”.
En su último comunicado, el director hace mención a que la reducción de la deuda histórica que mantiene la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo con la TGR - codeudores solidarios- modifica el panorama de la OPA y su respectivo valor fijado por Aníbal Mosa de $ 150 la acción.
Según menciona, la reducción casi un 40% “incrementa significativamente la probabilidad de que esta sea totalmente pagada dentro del periodo original de la concesión, esto es, antes del año 2035”, lo que podría generar un impacto en la vigencia del contrato que tiene la concesión con el CSD.
“Este hecho es crítico bajo el Contrato de Concesión. De extinguirse la deuda anticipadamente, se activan mecanismos contractuales que permitirían a la Sociedad extender el control sobre el activo y reducir el costo de renovación de la concesión, permitiendo a los actuales accionistas mantener el 50% de la propiedad de la Sociedad por los períodos de prórroga”, enfatizó en su comunicado.
Además, menciona que “al acelerarse el pago íntegro de la Deuda Tributaria, cesará la obligación de la Sociedad de servir la misma mediante el pago anual de la suma mayor entre el 3% de los ingresos y el 8% de las utilidades. La liberación de estos flujos permitirá a la Sociedad contar con mayores recursos de libre disposición para su desarrollo deportivo e institucional o, eventualmente, para distribuir dividendos a sus accionistas”.
Finaliza su comunicado rechazando la oferta ya que “no refleja adecuadamente el valor actual de la Sociedad considerando estos nuevos antecedentes”.
Todo esto en la antesala al cierre de la Oferta Pública de Adquisición realizada por Aníbal Mosa que vence el 19 de febrero a las 17:30 horas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete