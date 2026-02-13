Maulén remarca que reducir la deuda histórica mejora la valorización de Blanco y Negro y cuestiona precio de la OPA realizada por Mosa

El director de ByN comunicó a la CMF su opinión respecto a la rebaja en la deuda y la Oferta Pública realizada por la otra parte del directorio.

A menos de una semana para que finalice la Oferta Pública de Adquisición lanzada por el actual presidente de ByN, Aníbal Mosa, buscando poder consolidar su poder dentro del directorio -actualmente cuenta con un 36% de las acciones-, continúa generando repercusiones tras el anuncio de la rebaja histórica en la deuda que mantiene la concesionaria (quién es codeudora solidaria) con la Tesorería General de la República (TGR).

El director de ByN perteneciente al bloque Vial, Ángel Maulén, le comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) esta semana su postura respecto a la OPA realizada por Mosa.

En primera instancia, el director sostuvo que si la oferta llegaba a concretarse “llevará a la concentración y control del poder en el grupo oferente, grupo que en el pasado no ha logrado los mejores resultados deportivos deseables”.

En su último comunicado, el director hace mención a que la reducción de la deuda histórica que mantiene la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo con la TGR - codeudores solidarios- modifica el panorama de la OPA y su respectivo valor fijado por Aníbal Mosa de $ 150 la acción.

Según menciona, la reducción casi un 40% “incrementa significativamente la probabilidad de que esta sea totalmente pagada dentro del periodo original de la concesión, esto es, antes del año 2035”, lo que podría generar un impacto en la vigencia del contrato que tiene la concesión con el CSD.

“Este hecho es crítico bajo el Contrato de Concesión. De extinguirse la deuda anticipadamente, se activan mecanismos contractuales que permitirían a la Sociedad extender el control sobre el activo y reducir el costo de renovación de la concesión, permitiendo a los actuales accionistas mantener el 50% de la propiedad de la Sociedad por los períodos de prórroga”, enfatizó en su comunicado.

Además, menciona que “al acelerarse el pago íntegro de la Deuda Tributaria, cesará la obligación de la Sociedad de servir la misma mediante el pago anual de la suma mayor entre el 3% de los ingresos y el 8% de las utilidades. La liberación de estos flujos permitirá a la Sociedad contar con mayores recursos de libre disposición para su desarrollo deportivo e institucional o, eventualmente, para distribuir dividendos a sus accionistas”.

Finaliza su comunicado rechazando la oferta ya que “no refleja adecuadamente el valor actual de la Sociedad considerando estos nuevos antecedentes”.

Todo esto en la antesala al cierre de la Oferta Pública de Adquisición realizada por Aníbal Mosa que vence el 19 de febrero a las 17:30 horas.