Aníbal Mosa rectifica la OPA que lanzó para el control de Blanco y Negro tras las observaciones que le hizo la CMF
Cambió diversos puntos que le solicitó el ente regulador para llevar a cabo la Oferta Pública.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, realizó los cambios que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le pidió para poder llevar a cabo la Oferta Pública de Adquisición (OPA), con la que busca aumentar su participación en la concesionaria desde el actual 36% a un 66%, si la operación resulta exitosa.
En el documento enviado este jueves al regulador, modificó en primera instancia el punto 3.5 sobre las características de la oferta, ajustando el horario de cierre de la OPA. En primera instancia había publicado que la OPA vencía a las 16 horas del 19 de febrero, pero la solicitud de la CMF, Mosa aclaró que “el cierre será a las 17.30 horas del día de vencimiento original o de su prórroga”, según lo establece el Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago.
En segundo lugar, rectificó su identificación y participación, modificando el domicilio informado de la sociedad en Santiago, no en Frutillar como había mencionado anteriormente. “El Oferente es una sociedad domiciliada en Av. Apoquindo N° 3.721, Piso 9, Las Condes, Santiago”.
Si bien se mantiene el precio de $150 anunciado para la OPA, ajustó aspectos relacionados con la forma de cálculo del premio por el control en relación al precio de mercado por acción, para que se alinee a la Ley N°18.045. “El precio ofrecido por acción es superior al precio promedio ponderado de las transacciones bursátiles que se hayan realizado entre el nonagésimo día hábil bursátil y el trigésimo día hábil bursátil anteriores a la fecha en que deba efectuarse la adquisición, el cual asciende aproximadamente a $91,08”.
En consecuencia, estableció que el precio de la OPA representa un premio del 64,68% respecto al precio de mercado de la acción de la sociedad, alineándose con lo que solicita la Ley de Mercado de Valores.
El precio de la acción de Blanco y Negro cerró a $145,37 en las operaciones del miércoles en la Bolsa de Santiago.
La desocupación nacional baja a 8,0% en el trimestre octubre-diciembre de 2025 y regresa a los niveles mínimos con que partió ese año
El INE informó que en 12 meses, la tasa registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%).
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
