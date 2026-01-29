Aníbal Mosa rectifica la OPA que lanzó para el control de Blanco y Negro tras las observaciones que le hizo la CMF

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, realizó los cambios que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le pidió para poder llevar a cabo la Oferta Pública de Adquisición (OPA), con la que busca aumentar su participación en la concesionaria desde el actual 36% a un 66%, si la operación resulta exitosa.

En el documento enviado este jueves al regulador, modificó en primera instancia el punto 3.5 sobre las características de la oferta, ajustando el horario de cierre de la OPA. En primera instancia había publicado que la OPA vencía a las 16 horas del 19 de febrero, pero la solicitud de la CMF, Mosa aclaró que “el cierre será a las 17.30 horas del día de vencimiento original o de su prórroga”, según lo establece el Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En segundo lugar, rectificó su identificación y participación, modificando el domicilio informado de la sociedad en Santiago, no en Frutillar como había mencionado anteriormente. “El Oferente es una sociedad domiciliada en Av. Apoquindo N° 3.721, Piso 9, Las Condes, Santiago”.

Si bien se mantiene el precio de $150 anunciado para la OPA, ajustó aspectos relacionados con la forma de cálculo del premio por el control en relación al precio de mercado por acción, para que se alinee a la Ley N°18.045. “El precio ofrecido por acción es superior al precio promedio ponderado de las transacciones bursátiles que se hayan realizado entre el nonagésimo día hábil bursátil y el trigésimo día hábil bursátil anteriores a la fecha en que deba efectuarse la adquisición, el cual asciende aproximadamente a $91,08”.

En consecuencia, estableció que el precio de la OPA representa un premio del 64,68% respecto al precio de mercado de la acción de la sociedad, alineándose con lo que solicita la Ley de Mercado de Valores.

El precio de la acción de Blanco y Negro cerró a $145,37 en las operaciones del miércoles en la Bolsa de Santiago.