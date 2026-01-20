Sociedad ligada a Aníbal Mosa lanza OPA por Blanco y Negro para adquirir hasta el 30% de la propiedad
El precio fijado es de $ 150 por acción, lo que implica un monto máximo de $ 4.500 millones si se alcanza el total del paquete.
Noticias destacadas
Nuevos movimientos en el fútbol chileno. Este martes, Inversiones Panitao Limitada -sociedad ligada a Aníbal Mosa, presidente del directorio de la concesionaria- informó el inicio de una oferta para comprar hasta 30 millones de acciones Serie B de la compañía, equivalente al 30% del capital, según un comunicado de la Bolsa de Santiago.
El precio ofrecido es de $ 150 por acción, lo que implica un monto máximo de $ 4.500 millones si se alcanza el total del paquete. Desde la sociedad señalaron que el objetivo es consolidar una posición de control, facilitando la toma de decisiones estratégicas y una gestión de largo plazo.
"Sujeto al éxito completo de la Oferta, el Oferente pasará directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, a ser titular de una participación en la Sociedad correspondiente al 66,061% del total de acciones emitidas por la Sociedad, con lo cual pasará a ser controlador de ella de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 99 de la Ley de Mercado de Valores", señalaron desde la sociedad.
El período de la oferta se extenderá por 30 días corridos, con inicio el 21 de enero de 2026 y término el 19 de febrero de 2026.
Otras operaciones
Si bien el mercado de pases chileno se encuentra en su recta final, los movimientos no se limitan a la cancha. En las últimas semanas también han surgido operaciones y reordenamientos a nivel societario en el fútbol local.
La familia Schapira vendió su participación a Romántico Viajero SpA, sociedad controlada por el director José Ramón Correa, operación que lo dejó como uno de los mayores accionistas de la concesionaria
Tras anunciarse la transacción, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofició a la empresa para solicitar antecedentes detallados del movimiento, ante la posibilidad de un acuerdo de actuación conjunta entre Correa y el presidente y controlador de Azul Azul, Michael Clark.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete