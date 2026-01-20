Sociedad ligada a Aníbal Mosa lanza OPA por Blanco y Negro para adquirir hasta el 30% de la propiedad

El precio fijado es de $ 150 por acción, lo que implica un monto máximo de $ 4.500 millones si se alcanza el total del paquete.

Nuevos movimientos en el fútbol chileno. Este martes, Inversiones Panitao Limitada -sociedad ligada a Aníbal Mosa, presidente del directorio de la concesionaria- informó el inicio de una oferta para comprar hasta 30 millones de acciones Serie B de la compañía, equivalente al 30% del capital, según un comunicado de la Bolsa de Santiago.

El precio ofrecido es de $ 150 por acción, lo que implica un monto máximo de $ 4.500 millones si se alcanza el total del paquete. Desde la sociedad señalaron que el objetivo es consolidar una posición de control, facilitando la toma de decisiones estratégicas y una gestión de largo plazo.

"Sujeto al éxito completo de la Oferta, el Oferente pasará directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, a ser titular de una participación en la Sociedad correspondiente al 66,061% del total de acciones emitidas por la Sociedad, con lo cual pasará a ser controlador de ella de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 99 de la Ley de Mercado de Valores", señalaron desde la sociedad.

El período de la oferta se extenderá por 30 días corridos, con inicio el 21 de enero de 2026 y término el 19 de febrero de 2026.

Otras operaciones

Si bien el mercado de pases chileno se encuentra en su recta final, los movimientos no se limitan a la cancha. En las últimas semanas también han surgido operaciones y reordenamientos a nivel societario en el fútbol local.

La familia Schapira vendió su participación a Romántico Viajero SpA, sociedad controlada por el director José Ramón Correa, operación que lo dejó como uno de los mayores accionistas de la concesionaria

Tras anunciarse la transacción, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofició a la empresa para solicitar antecedentes detallados del movimiento, ante la posibilidad de un acuerdo de actuación conjunta entre Correa y el presidente y controlador de Azul Azul, Michael Clark.