CMF se pronuncia sobre compra de acciones de Azul Azul y pide información sobre posible acuerdo de actuación conjunta
José Ramón Correa, director de la concesionaria y abogado del presidente y controlador de la sociedad, Michael Clark, compró este lunes más de un 20% de la compañía.
La compleja trama propietaria de Azul Azul, concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, sumó un nuevo capítulo esta semana.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) intervino tras la compra del paquete accionario de la familia Schapira por parte de José Ramón Correa, director de la sociedad. El regulador ofició a la compañía para que entregue información detallada de la transacción ante la posibilidad de un acuerdo de actuación conjunta entre Correa y el presidente y controlador de la concesionaria, Michael Clark.
En detalle, el lunes, Correa adquirió cerca del 22% de la matriz de la “U” mediante operaciones en la bolsa, incluida la participación que hasta entonces pertenecía al clan Schapira. Sin embargo, una serie de vínculos laborales y profesionales con Clark encendieron las alertas de la CMF.
“Cabe señalar que el Sr. Correa es abogado del Sr. Michael Clark Varela en el recurso de apelación Rol N°39715-2025 seguido ante la Corte Suprema respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la reclamación por ilegalidad interpuesta por el Sr. Michael Clark contra actos de esta Comisión”, apuntó el organismo.
La entidad recordó que Clark pasó a controlar Azul Azul en 2024, tras adquirir la totalidad del fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport”, gestionado por Sartor AFIP.
Y aclaró que la Ley de Mercado de Valores dispone que “si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, deberá realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de aquella adquisición”.
Para verificar lo anterior, la CMF ofició a Azul Azul para “informar acerca de la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta entre don José Ramón Correa Díaz y don Michael Clark Varela, por si o a través de vehículos de inversión, así como cualquier tipo de relación que pudiere existir a su respecto”.
En tanto, la concesionaria de la “U” tiene un día hábil para responder.
