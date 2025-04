Bancos de Wall Street obtienen US$ 37 mil millones del auge de operaciones bursátiles de Trump

Nueva York

Los bancos más grandes de Wall Street obtuvieron casi US$ 37 mil millones en ingresos por operaciones bursátiles en el primer trimestre del año -su mejor desempeño en más de una década-, mientras la administración de Donald Trump en EEUU lanzaba una avalancha de anuncios que impactaron al mercado.

El desempeño combinado de JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup marca el regreso a la normalidad para un negocio que hasta 2020 había sido una sombra de lo que era antes de la crisis financiera.

El segundo mandato de Trump como Presidente de Estados Unidos ha dado paso a un período de incertidumbre económica y política, en particular en torno a los aranceles, que ha provocado fuertes fluctuaciones en el mercado bursátil y ha creado oportunidades para que los operadores aprovechen las fluctuaciones del mercado.

La negociación de acciones fue el rubro más destacado para los bancos en el primer trimestre, con un aumento de alrededor de US$ 16 mil millones en los ingresos de las cinco empresas, un 34% más que el año anterior. Todos los bancos reportaron ingresos récord por la negociación de acciones. Los ingresos totales por operaciones de renta fija aumentaron un 6%, alcanzando aproximadamente los US$ 21 mil millones, el nivel más alto desde el punto álgido de la pandemia de Covid-19 en el segundo trimestre de 2020.

Este martes, Citigroup informó un aumento de 20% en las ganancias del primer trimestre, a US$ 4.100 millones, impulsado por el rendimiento de su negocio de operaciones. Bank of America reportó ganancias netas de US$ 7.400 millones, un 11% más.

Sin embargo, ambos bancos informaron aumentos menores en las operaciones que JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que cuentan con negocios de operaciones más grandes.

Goldman Sachs conservó el liderazgo en operaciones de renta variable, con US$ 4.200 millones en ingresos. Sin embargo, las ganancias del 45% de Morgan Stanley superaron a las de Goldman Sachs, situándolo a US$ 70 millones de su rival.

BofA y Citi registraron aumentos inferiores al 20%, los más bajos del grupo. JPMorgan lideró los ingresos totales por operaciones bursátiles con US$ 9.700 millones, un aumento de cerca de 25% con respecto al año anterior.

Las operaciones bursátiles de los bancos han tenido que evolucionar desde la crisis financiera de 2008. Ahora se centran mucho menos en las llamadas operaciones por cuenta propia, donde aceptan inversiones con su propio capital, y más en facilitar y financiar las operaciones de sus clientes.

La reciente volatilidad del mercado ha sido un arma de doble filo para Wall Street. Ha frenado la actividad de la banca de inversión, frustrando las esperanzas de que se desatara la inercia y la demanda contenida de fusiones y adquisiciones finalmente se materializara.

En las presentaciones de resultados, los ejecutivos bancarios han advertido que la elevada incertidumbre en torno a los aranceles comerciales de Trump podría mantener a los compradores y vendedores de empresas al margen.