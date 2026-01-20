BICE: “Estamos viendo un escenario geopolítico global que está subiendo de temperatura”
Para la firma, la inestabilidad que existe en distintas zonas del mundo, sumado a posibles nuevos aranceles, impactaría negativamente a los activos financieros en 2026.
Wall Street y los principales mercados bursátiles del mundo cerraron nuevamente con caídas este martes, ante la presión del Presidente de EEUU, Donald Trump, por Groenlandia.
La Bolsa de Nueva York anotó pérdidas, lideradas por el Nasdaq, que bajó 2,39%, el S&P 500 cedió 2,06% y el Dow Jones retrocedió 1,76%.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajó 0,6%y el FTSE 100 de Londres cayó 0,7%.
Para BICE Inversiones, el mercado deberá prepararse para navegar entre los ruidos geopolíticos, que van desde las tensiones en Taiwán a Groenlandia, como uno de los principales focos de riesgo que amenazan a los activos internacionales y locales en 2026.
“Estamos viendo un escenario geopolítico global que está subiendo su temperatura, y eso a los mercados los pone intranquilos, ocasionalmente generando episodios donde hay, temporalmente, correcciones”, señaló el subgerente de renta variable internacional de la firma, Rubén Catalán.
Pero no es un escenario nuevo para los mercados. “Lo vimos el año pasado, con las tarifas de Trump (a China), especialmente en abril, cuando se intensificó esta corrección”, recordó.
Respecto de la arremetida por Groenlandia, “también está abarcando el tema tarifario y, de hecho, ya hubo algunas declaraciones por parte de la Unión Europea en que apuntó a poner tarifas de vuelta (a EEUU)”, añadió el analista.
“Está complejizándose esa discusión, y eso puede ser un foco de correcciones”, recalcó.
Dólar y oro
El dólar, en tanto, se depreció este martes en relación con las monedas europeas y el precio del oro batió un nuevo récord.
La caída del billete verde se extendió hasta Chile, donde la divisa norteamericana cerró con una baja de $ 3,3 hasta los $ 886, según cifras de Bloomberg.
“Hoy, el oro superó finalmente en porcentaje de reservas internacionales a los bonos del Tesoro (de EEUU), que se relaciona con los ruidos institucionales que se están dando en la economía (estadounidense) y si realmente el dólar es o no refugio en los mercados”, apuntó el economista jefe de BICE Inversiones, Felipe Jaque.
Elecciones en la región
Por su parte, el IPSA se desmarcó tras una subasta de cierre -evento de alta participación de extranjeros-, que dejó atrás los números rojos de la jornada y lo llevó a terminar con un alza de 0,14% hasta los 11.159,35 puntos.
Sin embargo, la reciente apuesta internacional por Chile y Latinoamérica también se podría ver golpeada por el escenario geopolítico.
De acuerdo a la subgerente de acciones latinoamericanas de BICE Inversiones, Mabel Weber, el flujo hacia Latinoamérica, impulsado por un dólar “algo más débil”, podría revertirse si los inversionistas deciden refugiarse en portafolios defensivos ante la incertidumbre global.
En este escenario, la ejecutiva adelantó que la región se juega su atractivo en el calendario de elecciones en la región (Perú y Colombia durante el primer trimestre y las elecciones en Brasil de octubre).
Pese a las alarmas, Weber destacó como motivo de optimismo “un cambio de tendencia hacia una política más promercado, que los ha favorecido y que esperamos que este año siga manteniéndose”.
