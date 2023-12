Bolsa chilena se apronta a cerrar 2023 con rentabilidad de 12,98%, pero lejos de sus pares latinos y de Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A solo tres días de que finalice el año, el mercado bursátil chileno se apronta a cerrar con un positivo desempeño, pese al menor dinamismo de la economía. Sin embargo, frente a otras plazas quedó relegado.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la bolsa chilena acumula desde el cierre de 2022 a la fecha un crecimiento en pesos de 18,77%, impulsando el IPSA a los 6.250 puntos y una capitalización bursátil de US$ 116.969 millones.

El punto más alto que alcanzó el índice chileno durante este año ocurrió el 1 de agosto, cuando el IPSA llegó a los 6.432,76 puntos, posterior a un recorte de tasas del Banco Central.

El subgerente de renta variable de Vantrust Capital, Pablo Blanc, señaló a DF que los temas políticos y económicos del país influyeron para que “la bolsa chilena se transe con un castigo implícito en relación a sus pares latinoamericanos”.

El ejecutivo explicó que “una buena aproximación para analizar a Chile en relación al resto de Latinoamérica es analizar el índice MSCI Latam”, el cual incluye el desempeño global de México, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

El MSCI Latam, rentó este año 33,70%, mientras que el IPSA, un 12,98%. “Por lo que podemos ver que Chile claramente rentó menos que los países de la región” afirmó Blanc.

Utilities: motor del IPSA

Para la head of research de Itaú, Carolina Ratto, el gran ganador del IPSA este año fue el sector de utilities, que tuvo rendimientos superiores a 50%, con acciones como Engie, Colbún y Enel Chile apuntalando al segmento.

“Este desempeño se explica en parte por el buen escenario hídrico y el fuerte crecimiento de utilidades”, afirmó Ratto.

Blanc, de Vantrust, coincidió que en cuanto a desempeño o rentabilidad, el sector de utilities fue sobresaliente este año. “Las cinco primeras en rentabilidad son ECL, Latam, Colbún, IAM y Aguas Andinas”, dijo.

El peso de SQM

Asimismo, la acción de SQM -principal papel del IPSA- no tuvo el desempeño de años anteriores y solo el reciente acuerdo con Codelco logró reposicionar al título en $ 55.300.

Ratto afirmó que durante todo el año esta acción tuvo un menor desempeño debido a menores precios del litio y “la volatilidad habitual en medio de noticias relacionadas a sus adquisiciones en Australia y el potencial acuerdo con Codelco”.

Desde Vantrust apuntan a que otro sector con mal rendimiento fue el de salud (compuesto exclusivamente por Las Condes), con una rentabilidad negativa de 19,88%

Wall Street

Por su parte, los mercados internacionales a pesar de la volatilidad en 2023, mostraron un buen rendimiento. El S&P 500 rentó al cierre del jueves 24% anual y el Nasdaq superó el 50%, incluyendo dividendos, lo que supera sus promedios históricos. Las empresas tecnológicas lideraron la expansión.

Las claves para el cobre y el petróleo en 2024

Respecto a los commodities, las proyecciones que hizo Bank of America (BofA) para el cobre apuntan a que el mineral se transará a US$ 3,91 la libra (actualmente está en US$ 3,8).

“Si bien ajustamos a la baja el precio del cobre al valor del mercado, se trata de un ingrediente esencial de la transición energética” sostuvo BofA

En el caso del petróleo, en S&P proyectaron un alza de precios, debido a los cortes voluntarios de Arabia Saudí y los miembros de OPEP+. Esperan que el precio del Brent sea de US$ 94,91 por barril y de $ 90,1 para el WTI.

Citi también proyectó un aumento del petróleo, al ser un mineral que incentiva la transición hacia energías renovables.

Mientras que JPMorgan pronosticó que el precio del crudo se mantendrá estable para 2024. “Nuestra proyección no ha cambiado desde junio, con un promedio de US$ 83 por barril en 2024” sostuvieron.

En esta línea, aseguraron que se espera que la demanda aumente en 1,6 millones de barriles diarios en 2024.

Las estimaciones del mercado para 2024: IPSA podría llegar a 6.500 puntos