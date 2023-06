Bolsa de Toronto: el hogar del 40% de las empresas mineras públicas del mundo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Bolsa de Toronto (TSX) es el hogar de algunas de las empresas más grandes de los sectores de energía y minería. En esta plaza estos actores cotizan más que en cualquier otra parte en el mundo.

Si bien en los últimos años ha cerrado el “top ten” de las bolsas globales en cuanto a tamaño, al primer trimestre de 2023, la plaza bursátil incluye a 1.798 emisores que cotizan en ella, con una capitalización bursátil combinada de US$ 3,05 trillones.

Gran parte de este valor se explica por el S&P TSX Composite, el principal índice del mercado canadiense que incluye a más de 250 emisores. En el segundo trimestre de 2022, la capitalización bursátil total del índice superó los US$ 2,75 billones de dólares, aproximadamente el 70% de toda la Bolsa de Toronto.

Su presente, en tanto, no está exento de la realidad del resto de las bolsas. Este viernes, el S&P/TSX cayó 0,8%, y se situó en 19.418,23, logrando su sexto día consecutivo de descensos y llegó a su nivel de cierre más bajo desde el 17 de marzo.

Pero esta no es la única Bolsa de Canadá. Desde 1999 opera TSX Venture, la que al igual que su par mayor, transa acciones de empresas cotizadas, pero enfocada en valores más pequeños y de poca capitalización bursátil.

En 2015, la bolsa canadiense lanzó su más reciente plaza, TSX Alpha. La iniciativa nació con el propósito de hacer menos complejo el mercado de renta fija, transformándose en el principal espacio de transacción de instrumentos como bonos del tesoro y bonos corporativos.

Principales listados

En el sector financiero, la Bolsa de Toronto alberga a los cinco bancos más grandes del país: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Bank of Montreal (BMO), Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Royal Bank of Canada (RBC) y Toronto-Dominion Bank (TD).

Por el lado de las energéticas, está Suncor Energy, la proveedora de energía más grande del país. En 2022, devolvió casi US$ 6.062 millones a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones.

Otras grandes del segmento que cotizan en TSX son: Enbridge, TC Energy, Canadian Natural Resources, Imperial Oil, Pembina y Cenovus.

Pero su mayor fortaleza está en la cotización de grandes empresas mineras, concentrando en TSX y TSXV a aproximadamente un 43% de las compañías públicas en bolsa del mundo. Dentro de ellas se encuentran Newmont, Barrick Gold y Franco-Nevada.

Tras su más reciente apertura legal a la producción, consumo y tenencia de marihuana, Canadá tomó la vanguardia al listar a las empresas más importantes ligadas al cannabis: Canopy Growth y Aurora Cannabis, las que han visto un impulso en sus acciones desde que cotizan en TSX.