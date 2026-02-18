Bolsa chilena abre al alza y el IPSA recupera los 10.900 puntos en línea con repunte global de la renta variable

Esta mañana se publicará una serie de datos económicos estadounidenses, que incluyen las órdenes de bienes durables, la construcción de viviendas y la producción industrial. Y a las 16:00 (horas de Chile) se darán a conocer las actas de la última reunión de la Fed.

La bolsa chilena se hacía parte este miércoles del mejor panorama bursátil, ya que se reducen ciertas tensiones que habían estado golpeando los ánimos, y los traders toman posiciones ante las publicaciones económicas de la semana.

El S&P IPSA subía 0,4% hasta los 10.932,22 puntos, una recuperación después de sufrir pérdidas este martes, aunque fueron moderándose de cara al cierre de la sesión.

Y Wall Street, que al final se quedó ayer con un repunte apenas percetible, podría volver a la carga más adelante esta mañana, pues en el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 crecían 0,7%, los del S&P 500 ganaban 0,5% y los del Dow Jones sumaban 0,3%.

Los inversionistas se están apresurando a comprar acciones con potencial de retorno, en momentos en que se diluyen las preocupaciones sobre la rentabilidad de la Inteligencia Artificial (IA) y los metales preciosos hacen amagos de estabilizarse.

Los destacados del día están en Europa, donde el continental Euro Stoxx 50 subía 1% a nuevos máximos históricos, y el FTSE 100 de Londres escalaba 1,1% para aspirar a un tercer récord consecutivo.

No se quedó atrás el japonés Nikkei al cierre de la jornada asiática, con un avance de 1%, mientras las bolsas de Hong Kong y China continental siguen cerradas por el Año Nuevo Lunar.

Con esto, el mercado tendrá que esperar un día más antes de analizar nuevos reportes con potencial de impactar los precios, ya que las cifras del PIB y los precios de consumo en gasto personal se darán a conocer el viernes.