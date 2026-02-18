Bolsa chilena abre al alza y el IPSA recupera los 10.900 puntos en línea con repunte global de la renta variable
Esta mañana se publicará una serie de datos económicos estadounidenses, que incluyen las órdenes de bienes durables, la construcción de viviendas y la producción industrial. Y a las 16:00 (horas de Chile) se darán a conocer las actas de la última reunión de la Fed.
Noticias destacadas
La bolsa chilena se hacía parte este miércoles del mejor panorama bursátil, ya que se reducen ciertas tensiones que habían estado golpeando los ánimos, y los traders toman posiciones ante las publicaciones económicas de la semana.
El S&P IPSA subía 0,4% hasta los 10.932,22 puntos, una recuperación después de sufrir pérdidas este martes, aunque fueron moderándose de cara al cierre de la sesión.
Y Wall Street, que al final se quedó ayer con un repunte apenas percetible, podría volver a la carga más adelante esta mañana, pues en el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 crecían 0,7%, los del S&P 500 ganaban 0,5% y los del Dow Jones sumaban 0,3%.
Los inversionistas se están apresurando a comprar acciones con potencial de retorno, en momentos en que se diluyen las preocupaciones sobre la rentabilidad de la Inteligencia Artificial (IA) y los metales preciosos hacen amagos de estabilizarse.
Los destacados del día están en Europa, donde el continental Euro Stoxx 50 subía 1% a nuevos máximos históricos, y el FTSE 100 de Londres escalaba 1,1% para aspirar a un tercer récord consecutivo.
No se quedó atrás el japonés Nikkei al cierre de la jornada asiática, con un avance de 1%, mientras las bolsas de Hong Kong y China continental siguen cerradas por el Año Nuevo Lunar.
Este miércoles se dará a conocer una serie de datos económicos estadounidenses, que incluyen las órdenes de bienes durables, la construcción de viviendas y la producción industrial. Y a las 16:00 (horas de Chile) se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal.
Con esto, el mercado tendrá que esperar un día más antes de analizar nuevos reportes con potencial de impactar los precios, ya que las cifras del PIB y los precios de consumo en gasto personal se darán a conocer el viernes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete