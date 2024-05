CAP y relacionadas lideran caídas en la Bolsa de Santiago tras sorpresivas pérdidas trimestrales del grupo minero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los débiles resultados trimestrales del grupo CAP dejaron una clara huella negativa en las primeras operaciones bursátiles de la semana, aunque los departamentos de estudios no dejan de estimar que mejores tiempos estarían por venir.

Cerradas las puertas del mercado este lunes, la acción de CAP bajó 2,69%, anotando la segunda mayor caída del S&P IPSA. Peores fueron los desempeños de su holding controlador Invercap (-3,9%) y su filial Cintac (-3,13%), todas desmarcándose de una sesión en general positiva y donde el IPSA quedó cerca de sus máximos históricos.

CAP retrocedió de esta manera a $ 6.915 por acción, borrando casi por completo los avances de la última semana, con un flujo de $ 3.330 millones que es 1,7 veces su nivel promedio diario.

Los resultados

En general los analistas esperaban un primer trimestre de utilidades, algo que no ocurrió. CAP perdió US$ 39 millones en el período, cuando la estimación promedio de tres corredoras había apuntado a US$ 39 millones, pero de ganancias.

"La compañía contrajo de forma relevante sus resultados durante este trimestre, explicado principalmente por un débil desempeño del segmento minero, asociado a un ajuste de US$ 151 millones en su línea de ingresos debido al efecto negativo de liquidaciones de precios (mark to market)", explicaron los analistas José Ignacio Pérez y Marcelo Catalán de Bci Corredor de Bolsa.

Como consecuencia de esto, el Ebitda se contrajo 53% interanual a US$ 88 millones, frente al pronóstico de una caída menos profunda a US$ 169 millones. Los ingresos cayeron 26% a US$ 512 millones, menores a los US$ 628 millones esperados.

Mejora progresiva

"Tenemos sentimientos encontrados con los resultados, ya que el fuerte aumento del volumen de ventas y la mejora de los costos en efectivo en CMP se vieron totalmente contrarrestados por ajustes de precios que no son estructurales. Estos podrían revertirse en el futuro, especialmente en un contexto de resistencia real de los precios del mineral de hierro a escala mundial", publicaron los analistas Rubén Alvarado y Aldo Morales de BICE Inversiones.

Miguel Leiva y Orlando Barriga, de Credicorp Capital, rescataron que "mirando hacia adelante, se espera una mejora progresiva en Compañía Siderúrgica de Huachipato (CSH) después de que el Gobierno estableciera nuevos derechos antidumping provisionales sobre las barras y bolas de acero para la molienda de mineral procedentes de China, en consonancia con las exigencias de la empresa".

Por su parte, el reporte de Bci señaló que "si bien estos resultados estuvieron por debajo de nuestras estimaciones y las del consenso del mercado, mantenemos una favorable visión para el mercado internacional del hierro durante 2024, en línea con una recuperación progresiva de la demanda China por hierro de alta calidad".